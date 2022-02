Sassnitz

Das soll ein Prachtbau sein? Wer vor dem verfallenen Stallgebäude im Sassnitzer Stadtteil Lancken steht, kann von dem Wert des Baus nichts mehr erkennen. Das Dach ist löchrig, die Planen, mit denen die Lecks mal abgedeckt waren, von Wind und Wetter zerfetzt. Es gibt kaum noch ein heiles Fenster; viele der Öffnungen sind zugemauert. Im Innern scheinen sich schon kleine Bäumchen breitzumachen und an das marode Mauerwerk zu klammern.

Doch genau um diese Ruine will die Stadt Sassnitz kämpfen. Der äußerlich eher unscheinbare Zweckbau sieht innen wie ein Sakralbau aus. Die gesamte Decke besteht aus aufwendigen Kreuzgrat-Gewölben, die von mit Kapitellen verzierten Eisensäulen getragen werden.

Eines der wenigen verspielten Details der Kuh-Kapelle in Sassnitz-Lancken Quelle: Dieter Lindemann/Archiv

Jahrelang hatte die Öffentlichkeit diesen architektonischen Schatz kaum beachtet. Dabei ist ein solcher Stall einmalig in ganz Mecklenburg-Vorpommern. Das hat einen guten Grund: Die Errichtung solcher Gewölbe war auch zur Entstehungszeit um 1875 so teuer, dass sie sich noch nicht einmal Ritter und Herzöge leisten konnten.

Dass ausgerechnet auf dem ärmlichen Rügen ein solcher Prunkstall entstand, ist Adolph von Hansemann zu verdanken. Der Berliner Bankier war einer der reichsten Deutschen seiner Zeit. Er ließ sich in Dwasieden ein Schloss am Hochufer errichten – und auf dem dazugehörenden, von ihm erworbenen Gut Lancken eben jenen Rinderstall.

Denkmal seit 2015

Der erfüllte noch in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts seinen ursprünglichen Zweck und diente zuletzt als Schweinestall. Dann stand er rund zwei Jahrzehnte leer – bis die Denkmalpflege durch einen Zufall auf das Juwel am Sassnitzer Stadtrand aufmerksam wurde. Die sogenannte Kuh-Kapelle wurde 2015 umgehend unter Schutz gestellt. Zu dem Zeitpunkt war sie zwar auch schon eine Ruine, allerdings in einer deutlich besseren Verfassung als heute. Das Mauerwerk sei versalzen und Teile des Daches eingestürzt. „Die bedeutende Innenkonstruktion der Kreuzgratgewölbe befindet sich jedoch in einem sehr guten Zustand“, attestierte die Denkmalbehörde seinerzeit dem Bau.

In einem erbärmlichen Zustand: Die sogenannte Kuh-Kapelle ist ein in Norddeutschland einmaliger Pracht-Stall, der zusehends verfällt. Quelle: Maik Trettin

Inzwischen sieht das anders aus. Weder die damaligen Eigentümer noch die aktuellen haben erkennbare Erhaltungsmaßnahmen vorgenommen. In der Stadt Sassnitz stößt das einigen mittlerweile sauer auf. „Insbesondere wurden notwendige Dachreparaturarbeiten nicht getätigt, die seit Langem ins Gebäude eintretende Nässe hätte verhindert werden können“, wird in einem von den Fraktionsvorsitzenden Mirko Frost (Bürger für Sassnitz) und Karsten Käning (SPD/AFW) formulierten Antrag an die Stadtvertretung moniert. Drei der historisch wertvollen Kreuzgrat-Gewölbe seien bereits eingestürzt.

Über künftige Nutzung reden

Das wollen die Antragsteller nicht hinnehmen. „Als Eigentümer eines solchen wertvollen Gebäudes hat man auch eine Verantwortung“, sagt Gerd Slowy. Er ist Vorsitzender des Bauausschusses und steht als stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Bürger für Sassnitz hinter dem Antrag. Das Dach müsse gesichert und eine langfristige Perspektive für das historische Kleinod aufgezeigt werden. Die Antragsteller fordern eine behördliche Instandsetzungsverfügung. Das sei die einzige Möglichkeit, um das Bauwerk vor dem Verfall zu retten. Zu dem Zweck soll sich die Stadtverwaltung bis Ende nächsten Monats mit den Eigentümern und der Denkmalschutzbehörde in Verbindung setzen.

Letztere sind offenbar bereits in Kontakt. Und es soll etwas passieren an der Kuh-Kapelle, versichert die Eigentümerin. Ein erster Schritt werde die Sicherung des Daches sein. „Das werden wir provisorisch reparieren, damit keine weitere Feuchtigkeit eintritt.“ Über die Art und Weise der Reparatur habe sie in den zurückliegenden Wochen mit der Denkmalschutzbehörde verhandelt. Vor wenigen Tagen sei dann die denkmalrechtliche Genehmigung für die Sicherungsmaßnahme erteilt worden. Die Lecks werden – entsprechend der übrigen Dacheindeckung – provisorisch mit Teerpappe abgedichtet. Die alte Plasteabdeckung hatte der Wind abgerissen.

Wie es nach der ersten, notdürftigen Reparatur weitergeht, steht in den Sternen. Denn noch gibt es keinerlei konkrete Nutzungsideen für die Kuh-Kapelle. In den 90ern gab es Überlegungen eines früheren Eigentümers, unter der aufwendigen Gewölbedecke eine Gaststätte zu eröffnen. Auch die Vorbesitzer, von denen die jetzige Eigentümerin das Areal erwarb, hatten keine konkreten Vorstellungen zur Nutzung. Ein Rinderstall wird es jedenfalls nicht wieder, so viel stehe fest. Für Vorschläge sei sie offen, versichert die Besitzerin, die diese gern mit der Stadt Sassnitz diskutieren würde. „Vielleicht könnte man daraus den großen Veranstaltungsraum machen, der uns in Sassnitz seit Jahren fehlt?“, überlegt Gerd Slowy. Wie auch immer sie genutzt werde: Die prächtige Kuh-Kapelle müsse unbedingt erhalten werden.

Bußgelder bis zu 1,5 Millionen Euro Kommen Eigentümer bzw. Besitzer von Denkmalen ihrer Erhaltungspflicht nicht nach und wird das Denkmal dadurch gefährdet, kann die untere Denkmalbehörde des Kreises sie dazu verpflichten, „Erhaltungsmaßnahmen im Rahmen des Zumutbaren durchzuführen“. Die Zerstörung eines Denkmals wird als Ordnungswidrigkeit behandelt und mit Geldbußen bis zu 1,5 Millionen Euro geahndet. In bestimmten Fällen könne auch die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands gefordert werden, heißt es beim Landkreis. Muss ein Denkmal beseitigt werden, hat der Antragsteller nachzuweisen, dass der Eigentümer seiner Erhaltungspflicht nicht nachkommen kann oder der Zustand des Denkmals eine fachgerechte Instandsetzung ausschließt.

Von Maik Trettin