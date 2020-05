Ringelnatz kehrt nach Hiddensee zurück

Hiddensee

Erst ging wegen Corona lange gar nichts – nun muss es sehr schnell gehen. Ute Fritsch bringt am Montag (25. Mai) ihren geliebten Ringelnatz und noch mehr Literatur auf die Insel Hiddensee zurück. „Die Genehmigung der Gesundheitsbehörde für Führungen und Lesungen habe ich in der Tasche. Unter Wahrung strenger Abstands- und Hygieneregeln kann ich mit Kunstinteressierten wieder auf Tour gehen“, kündigt sie an.

Und gleich am ersten Tag startet sie – natürlich mit ihrem „Ringel-Schlingel“. Bei der Gartenlesung „Mit Ringelnatz auf Hiddensee“ fabuliert die Matrosin Fritsch ab 17.30 Uhr am „Blauen Strandhaus“ am Norderende in Vitte über Geschichten, Anekdoten und neue Recherchen um Ringelnatz, Asta Nielsen, Helene Herveling-Bockenheuser. Auch das Künstlerleben auf Hiddensee in den Jahren von 1929 bis 1933 kommt nicht zu kurz.

Unterhaltsames Programm bis Pfingsten

Und nach dem Start zu Wochenbeginn geht es Schlag auf Schlag weiter. In den Tagen bis Pfingsten folgen beispielsweise ein Spaziergang „Auf den Spuren der Künstler durch Vitte“, eine Gartenlesung „Haus Fallada und seine Liebe zur Ostsee“, eine Lesung am Strand, eine Spurensuche zu Kruso und Co. und schließlich am letzten Tag des Monats ein Tanzkurs der Goldenen Zwanziger im Garten des Strandhauses.

Wenn Ute Fritsch am Montagnachmittag mit der Fähre Kurs auf Hiddensee nimmt, dann liegen hinter ihr Wochen des Bangens. „Ich wäre ab Anfang April mit 27 Veranstaltungen pro Monat auf Hiddensee aktiv gewesen. Auch alle gebuchten Reiseleitungen in Jena, Weimar und auf Hiddensee sowie zehn Auftragsführungen und Lesungen wurden abgesagt. Ich hatte also null Einnahmen“, macht sie deutlich.

Für Hiddensee Werbung gemacht

Nach etwa drei Wochen der Angst- und Schockstarre ist sie aktiv geworden. Sie hat den Verkauf ihrer Bücher, erschienen im eigenen Verlag „ Jena 1800“, angekurbelt und „habe mich selbst jeden Donnerstag mit einem Verkaufsstand auf dem Ökomarkt am Berliner Kollwitzplatz – wo ich wohne – gestellt, gut verkauft und auch für Hiddensee Werbung gemacht“. Ein Lichtblick in dieser Zeit sei die Soforthilfe für Solo-Selbstständige und Kulturschaffende in Berlin gewesen – 5000 Euro. Und dann gab’s noch von ihren Hiddenseer Stammgäste die eine oder andere „private Corona-Hilfe“. Dieses Geld habe sie jetzt auch investieren müssen, um den strengen Auflagen gerecht zu werden, sagt Ute Fritsch.

Die Verlegerin, Autorin und Reiseleiterin „strandet“ seit 2003 Sommer für Sommer auf Hiddensee. Bis in den Herbst führt sie Gäste über das Eiland, lädt sie ein zu den Schauplätzen bekannter Künstler, zeigt, wo sie dichteten, malten, musizierten, liebten oder badeten. Das wird nun in diesem Jahr auch so sein – aber wegen Corona ohne Schnäpschen oder Weingelage sowie ohne Kaffee und Kuchen. Denn auch für Ringelnatz gelten die Regeln der Zeit.

Von Chris-Marco Herold