Erleichterung für Autofahrer: Baustelle in Bergen drei Monate früher fertig

Plötzlich stockte der Verkehr im Bergener Kreisel. Autofahrer blieben stehen und schauten in die noch gesperrte Ringstraße. Dann schließlich, um 10.44 Uhr, haben Mitarbeiter der beteiligten Firmen das letzte Bauschild entfernt.

Eine Fahrerin bremste, ließ die Scheibe runter und fragte: „Dürfen wir schon reinfahren?“ Ein freundliches Nicken eines Mannes mit Helm und sie bog mit ihrem Seat in die Straße ein. Seit Freitag ist der erste Bauabschnitt in der Ringstraße fertiggestellt. Autofahrer kommen nun wieder ohne Umwege vom Stadtzentrum bis zur Bundesstraße 96.

Drei Monate früher fertig als geplant

Der eigentliche Termin für die Straßenfreigabe war für den 19. Dezember anberaumt. Und jetzt rücken fast drei Monate früher als geplant die Bagger ab. „Dies war nur möglich, weil alle Baufirmen Hand in Hand gearbeitet haben und wir außerdem Glück mit dem Wetter hatten“, sagte Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos). Zusammen mit dem Bauleiter Hans-Joachim Prabel, Carmen Kannengießer vom Stadtpräsidium und Axel Rödiger, Geschäftsführer des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Rügen (Zwar), durchschnitt sie das Band und gab damit symbolisch die Straße für den Verkehr frei.

„Die Zusammenarbeit unter den beteiligten Firmen hat ausgezeichnet funktioniert“, ist auch der der Bauleiter mehr als zufrieden. In den Bauberatungen seien Probleme sofort angesprochen und aus der Welt geschafft worden. „Jegliche Angelegenheiten wurden fachlich sauber geklärt“, sagt er.

11 000 Fahrzeuge fahren pro Tag durch

„Alle Bauabschnitte in der Ringstraße sind bedeutend und müssen so schnell wie möglich angepackt werden. Aber der erste Abschnitt war der wichtigste. Hier haben vorher sichere Überwege vor allem für Schüler und ältere Menschen gefehlt“, sagt Anja Ratzke. Für sie ist es deshalb mit der finalen Variante mit den drei Zebrastreifen die sicherste Lösung.

Zerschneiden symbolisch das Band: Bauleiter Hans-Joachim Prabel, Bergens stellvertretende Stadtpräsidentin Carmen Kannengießer(BB), Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos) und Axel Rödiger, Geschäftsführer des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Rügen Quelle: Mathias Otto

Dabei hätte es auch eine Kreuzung mit Ampelanlage werden können, die vor drei Jahren noch im Gespräch war. Damit wäre sie die sechste in der gesamten Ringstraße. Ein Computerprogramm hatte diese Ampelkreuzung mit Rechts- und Linksabbiegespur als leistungsfähiger beschrieben und mit „befriedigend“ eingestuft.

Der Kreisel bekam dagegen nur ein „ungenügend“, auch weil es bei hohem Verkehrsaufkommen – hier rollen im Schnitt mehr als 11 000 Fahrzeuge pro Tag durch – zu hohen Wartezeiten beim Einfahren in den Kreisel kommen könnte.

Starkes Gefälle am Kreisel

Die Kreuzung war keine einfache Baustelle. Ein Grund ist das starke Gefälle in dem Bereich. Das Bodenniveau wurde zwar im tiefer liegenden Bereich in Richtung Eisenbahnbrücke im Zuge der Arbeiten leicht angehoben und seitlich vom Gehweg durch Palisaden abgefangen. Doch wie schon zuvor an der Kreuzung geht es auch im Kreisel bergan beziehungsweise bergauf.

Der nächste Knackpunkt für die Bauarbeiter waren die Versorgungsleitungen, die hier fast alle zusammenlaufen und umverlegt oder gleich erneuert wurden. Die Arbeiten erfolgten deshalb in enger Abstimmung mit dem Zweckverband, der im Zuge des Straßenbaus gleich sein Leitungsnetz an dieser Stelle erneuerte.

Wann nächster Abschnitt beginnt ist unklar

Doch die Kanäle liegen wegen der Topografie des Geländes tief unter der Oberfläche. Für die Arbeiten war ein aufwendiger Verbau notwendig. 2,1 Millionen hat der Zwar in dieses Projekt gesteckt. Wie Axel Rödiger mitteilte, wurden 542 Meter Regenwasser-, 377 Meter Schmutzwasser- sowie 280 Meter Trinkwasserleitungen verlegt. Die Kosten für die Straßenbaumaßnahme hatte 1,7 Millionen Euro verschlungen, davon stammen 940 000 Euro Fördermittel aus dem Infrastruktur-Ministerium.

Damit ist Teil eins der Ringstraße abgeschlossen. Wann die Arbeiten im nächsten Abschnitt in der Ringstraße beginnen, ist noch nicht endgültig geklärt. Nur so viel: „Würden wir sofort im Anschluss des ersten Bauabschnittes mit dem nächsten Bereich damit beginnen, würden uns Fördermittel vom Land in Höhe von 60 Prozent wegfallen“, sagt die Bürgermeisterin. Deshalb warte die Stadt auf weitere Signale aus Schwerin, um mit den Planungen beginnen zu können.

