Risse im Fundament: Bahnhofsbrücke in Bergen steht auf wackeligen Füßen

Bergen

Die Fußgängerbrücke am Bergener Bahnhof ist ein Segen für Einwohner, die zu Fuß ins Industriegebiet im Nordwesten der Stadt gelangen wollen. Sie müssen nicht den großen Bogen über die Ringstraße nehmen. Doch jetzt wurde bekannt, dass die Brücke, die noch aus Zeiten der DDR stammt, auf wackeligen Füßen steht. Das Bauwerk ist in die Jahre gekommen. Profis sind derzeit am Werk und begutachten das Konstrukt aus blauem Stahl.

In der Einwohnerversammlung kam dieses Thema jüngst zur Sprache. „In Bergen geht die Information rum, dass die Brücke baufällig ist. Müssen wir sie im Extremfall abreißen und wieder neu aufbauen“, wollte etwa Peter Wendekamm wissen. „Dies könnte der Extremfall sein. Das versuchen wir aber in irgendeiner Form zu vermeiden. Es gibt ingenieurtechnische Ansätze, die Fundamente zu ertüchtigen“, sagte Volker Paarmann vom Bauamt.

„Es herrscht keine Alarmstimmung“

Rainer Starke, Leiter des Bergener Bauamtes, bestätigt, dass es Probleme mit den Fundamenten gibt. Durch Schwingungen, verursacht durch den Zugverkehr, könnten sie in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Nicht nur das Stahlkonstrukt drücke auf die Fundamente, sondern es werde auch durch Bewegungen im Boden beansprucht. „Es hat Risserscheinungen gegeben. Wir haben über ein Büro ein sogenanntes Monitoring beauftragt, dies zu überprüfen“, sagt er. Dabei handelt es sich um ein laufendes, turnusmäßiges Kontrollverfahren. Jetzt soll festgestellt werden, ob die Risse weiter wandern können, wie es in der Fachsprache heißt, oder sich die Situation stabilisiert. „Wir haben dieses Thema deshalb im Stadtentwicklungsausschuss erörtert. Es dient erstmal zur Information für den politischen Raum, dass hier ein Problem besteht“, sagt er. Anfang des Jahres soll die Brückenüberprüfung abgeschlossen sein, die Stadt will sich dann mit dem Büro in Verbindung setzen.

Es gebe laut Rainer Starke aber keinen Grund zur Beunruhigung. Vor allem, nachdem er den ersten Prüfbericht erhalten hat. „Es herrscht keine Alarmstimmung“, betont er. „Wäre es so, hätten wir bereits Maßnahmen unternommen.“ Wenn die Überprüfung abgeschlossen ist, werden die Gespräche auf politischer Ebene fortgeführt. „Die Brücke muss aus meiner Sicht erhalten bleiben, auch wenn sie nicht mehr zeitgemäß ist. Das heißt, sie ist in keiner Weise behindertengerecht. Aber sie nimmt für diejenigen, die sie nutzen wollen, eine enorme Zwischenwegebeziehung ein“, so der Bauamtsleiter.

Bauwerk ist intakt

Jetzt müsse sich die Stadt Gedanken machen, wie sie das Problem mit den Fundamenten angehen will. Denn muss dort gebaut werden, wird es teuer, „im sechsstelligen Bereich vor dem Komma“, sagt er. Außerdem unterliegen Baumaßnahmen in diesem Bereich dem Baurecht der Deutschen Bahn, die Fristen und Zeitfenster festlegen können, wann und wie gebaut werden darf.

Das Bauwerk an sich sei aber nicht sanierungsbedürftig. Im Jahr 2018 wurde hier zuletzt für knapp 60 000 Euro gearbeitet. Die ausführenden Firmen haben einzelne Bleche ausgewechselt und Korrosionsschutz aufgetragen. Weitere 8000 Euro sind in diesem Jahr für die Fundamentprüfung und Bauwerksüberwachung fest im Haushalt eingeplant.

„Es wäre wirklich sehr schade, wenn die Brücke aus dem Stadtbild verschwinden würde“, sagt Robert Volker (28). Er selbst wohnt in der Bergener Innenstadt und besitzt kein Auto. Der Handwerker trifft sich mit seinen Mitfahrgelegenheiten immer in der Gingster Chaussee, um zu den Baustellen im Land zu kommen. „Ebenso wenn ich mit meiner Freundin ins Kino gehe oder zum Einkaufen im Real, benutze ich diese Brücke“, sagt er. Auch eine Anwohnerin der Bahnhofstraße nutzt mindestens zweimal pro Woche diesen Weg, um dort zu shoppen. „Da ich nicht mehr gut zu Fuß bin, ist der Weg über die Brücke schon eine enorme Erleichterung. Sie ist zwar nicht besonders hübsch, aber sie erfüllt ihren Zweck“, sagt die Rentnerin. Sie hofft, dass dieses Bauwerk noch viele Jahre an diesem Standort existieren wird.

Von Mathias Otto