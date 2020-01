Robbe am Strand in Sassnitz entdeckt

Sassnitz

Eine Robbe sorgte am Donnerstag in Sassnitz für Aufsehen und einen Feuerwehreinsatz. Das Tier wurde am Strand hinter dem Kurplatz nur 20 Meter entfernt vom Findling „Klein Helgoland“ entdeckt. „Es handelt sich um eine Kegelrobbe. Das Tier ist verletzt“, teilt Sven Teschulat, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr der Hafenstadt, am Nachmittag gegenüber der OZ mit.

Bis zu 150 Schaulustige

Die Robbe hatte ein Spaziergänger gegen 13.30 Uhr entdeckt und den Fund gemeldet. Kurz darauf wurde die Freiwillige Feuerwehr Sassnitz alarmiert. Die Einsatzkräfte sperrten den Fundort weiträumig ab. „Das Tier könnte eine ansteckende Krankheit haben“, begründet Teschulat. Das rot-weiße Absperrband wurde aber auch gezogen, um Schaulustige auf Distanz zu halten. „Da hatten wir alle Hände voll zu tun. Bis zu 150 Neugierige drängten sich um den Fundort“, so der Wehrführer.

Zum Fundort war auch Dr. Ingolf Stodian geeilt. „Als ich eintraf, lag die Robbe schon auf dem Rücken. Sie machte aber noch einen mobilen Eindruck. Das Tier fauchte noch, wurde dann aber zunehmend apathisch“, schildert der für den Nationalpark Jasmund zuständige Dezernent. Die junge Kegelrobbe – wahrscheinlich im vergangenen Jahr geboren – habe äußerlich lauter kleine Verletzungen aufgewiesen, die von Kämpfen untereinander stammen könnten. Diese Verletzungen seien aber nicht ausschlaggebend gewesen. „Um die Robbe genau zu untersuchen, wurden der Amtstierarzt und der Tierarzt in Sassnitz gerufen“, informiert Ingolf Stodian weiter. Für solche Notfälle seien vier Mitarbeiter der Amtsverwaltung des Nationalparks Jasmund extra ausgebildet worden. Im Großschutzgebiet Wattenmeer haben sie gelernt, wie in solchen Situationen mit Robben richtig umzugehen ist, zum Beispiel, wie man sie anfasst, ohne dabei Gefahr zu laufen, gebissen zu werden.

Junge Robbe hat sich rechte Vorderflosse gebrochen

Die alarmierten Ärzte verabreichten der Robbe eine Narkose und untersuchten das Tier anschließend. „Dabei wurde festgestellt, dass die rechte Vorderflosse gebrochen ist. Das könnte durch eine Kollision passiert sein. Das Tier muss gegen einen harten Gegenstand gestoßen sein“, so die Vermutung des Nationalpark-Dezernenten. An der gebrochenen Schulter sei außerdem ein Loch festgestellt worden, aus dem bereits Eiter floss. Die Robbe hatte sich schon eine Blutvergiftung zugezogen. „Um das Tier von seinen Qualen zu erlösen, wurde es vom Amtstierarzt eingeschläfert“, sagt Ingolf Stodian. Am späten Nachmittag wurde das Tier abtransportiert. Dafür stellte die Amtsverwaltung des Nationalparks Spezialsäcke zur Verfügung. Den Antransport übernahm die Freiwillige Feuerwehr. Die Robbe werde zum Meeresmuseum nach Stralsund gebracht. Dort sollen Experten Untersuchungen zur genauen Todesursache vernehmen. „Damit eine Seuche ausgeschlossen werden kann“, begründet Ingolf Stodian.

Die Kegelrobben sind in der Ostsee wieder zurück. Nachdem 1920 die letzte Robbe dieser Art in deutschland offiziell erlegt worden war, gibt es jetzt allein in der südlichen Ostsee wieder 3500 Tiere, mehr als 38 000 dieser Meeressäuger sind es in der gesamten Ostsee. Ein großer Teil der Tiere würde jetzt langsam Richtung Süden ziehen, informiert der für den Artenschutz zuständige Sachbearbeiter im Landkreis Vorpommern-Rügen, Dr. Ralf Grunewald. „Weil der Hering laicht.“

Von Udo Burwitz