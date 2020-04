Vorpommern-Rügen

Da ist eine! Dort auch! Und dort! Im Frühjahr mehren sich die Meldungen über Sichtungen vor allem junger Kegelrobben. In der ersten Aprilhälfte zeigten sich beispielsweise Jungtiere am Göhrener Nordperd, in der Goor bei Lauterbach, in Devin bei Stralsund, am Strand von Prora und auf der Greifswalder Oie. Junge Kegelrobben werden zwei Wochen von ihrer Mutter gesäugt und sind schon ab der fünften Woche auf sich allein gestellt. Diese wenige Wochen alten Jungtiere kommen oft sehr erschöpft nach den ersten Ausflügen ins Meer an den Stränden an, und ruhen sich einige Stunde bis Tage aus.

Ranger schotten Robben ab

In den meisten Fällen sperren Mitarbeiter der Naturschutzbehörden oder Ranger des Biosphärenreservats Südost Rügen den Bereich ab, damit die jungen Tiere ungestört wieder Kräfte sammeln können. „Viele Strandbesucher denken, dass die jungen Robben in Not seien und Hilfe benötigen, das ist in der Regel aber nicht der Fall“, erklärt Linda Westphal vom Deutschen Meeresmuseum. „Wegen des niedlichen Aussehens der Tiere sind die Menschen oft unvorsichtig und gehen viel zu nah an die Robben heran. Das setzt sie jedoch nur unter Stress“, sagt die Wissenschaftlerin.

Bitte nicht anfassen!

Beim Versuch, die Robben aufzuheben oder gar zu streicheln, könnten die Tiere zuschnappen und dabei Krankheitserreger übertragen, die zu heftigen Infektionen führen können. In der Vergangenheit sei es auch schon vorgekommen, dass eine junge Robbe von einem Hund gebissen wurde. „Das kann natürlich auch umgekehrt passieren“, so Linda Westphal.

Zur Galerie Putzige Gäste an Vorpommerns Küsten: Vielerorts können jetzt junge Kegelrobben beobachten werden. Ranger passen auf, das Strandspaziergänger den Tieren nicht zu nahe kommen. Leider werden auch immer wieder tote Tiere angespült.

Letztes Tier vor hundert Jahren erlegt

In dieser Lebensphase nabeln sich die Jungtiere gerade von den Eltern ab und lernen, selbstständig zu jagen. Die Tiere hätten den Fellwechsel gerade hinter sich und würden auch noch keine Scheu vor Menschen empfinden. Während die selbstständigen Jungtiere bereits das gefleckte Fellkleid tragen, kommen Neugeborene mit einem schneeweißen Fell zur Welt. Mit seinen langen Haaren schützt es die kleinen Robben gut gegen die kühlen Temperaturen im späten Winter. Allerdings nur an der Luft. Im Wasser saugt sich das Fell voll und sie kühlen aus. Damit das nicht passiert, brauchen die Robben ihre dicke Speckschicht.

Trauriger Fund auf der Greifswalder Oie

Weiße Jungtiere sind in der Regel noch auf ihre Mutter angewiesen, die sie nur für einige Stunden oder Tage verlassen kann. Vor gut zwei Wochen machte Stella Klasan vom Verein Jordsand den traurigen Fund zweier neugeborener Kegelrobben am Oststrand der Greifswalder Oie. Es handelte sich um ein männliches und ein weibliches Tier, beide mit frischer Nabelschnur, die kurz nach der Geburt verstorben sind.

Größte heimische Raubtierart

Kegelrobben sind die größten heimischen Raubtiere. Größere Bullen können bis zu 2,50 Meter lang und 300 Kilogramm schwer werden. Ursprünglich sollen zu Beginn des 20. Jahrhunderts einmal bis zu 100 000 der Tiere in der Ostsee gelebt haben. „Durch systematische Bejagung und die Folgen von Umweltgiften wurde der Bestand stark dezimiert, so dass es in den 1980er-Jahren nur noch rund 3000 Individuen in der nördlichen Ostsee gab“, sagt Linda Westphal.

In den deutschen Gewässern der südlichen Ostsee wurde das letzte Tier 1920 erlegt. Seither galten die Kegelrobben als ausgerottet. Nachdem ein Jagdverbot in Kraft trat und Schutzmaßnahmen zu einer Verbesserung des Umweltzustandes der Ostsee führten, erholte sich der Bestand nach und nach. Heute werden wieder mehr als 35 000 Kegelrobben vor allem im nördlichen Bereich der Ostsee gezählt.

Liegeplätze im Greifswalder Bodden etabliert

Im März werden die Jungtiere, in Mai und Juni während des Fellwechsels dann alle Tiere der Ostsee gezählt. In diesem Jahr wird für die Zählung erstmals auch ein kleines Cessna-Flugzeug eingesetzt. In Vorpommern etablierten sich bisher mit dem Großen Stubber im Greifswalder Bodden und der Greifswalder Oie zwei Liegeplätze, an denen Kegelrobben ganzjährig vorzufinden sind.

Insgesamt steigt die Anzahl der Robben in Mecklenburg-Vorpommern von Jahr zu Jahr. Im vergangenen Jahr waren dauerhaft fast hundert Tiere an den Küsten und Inseln des Landes unterwegs. Rund um die Greifswalder Oie gab es laut dem Verein Jordsand am 4. April sogar einen neuen „Inselrekord“ mit 185 gezählten Kegelrobben rund um die kleine Insel. „Wurfplätze haben sich zwar noch nicht etabliert, aber die Sichtungen von weißen Jungtieren, Jungtieren nach dem Fellwechsel und Totfunden beider Gruppen werden immer häufiger“, sagt Linda Westphal. Immerhin seien in den vergangenen zwei Jahren schon zwei Geburten am Kap Arkona und auf der Insel Poel nachgewiesen worden.

Fischer melden Schäden an Netzen

Die höchsten Zahlen werden im März und April erreicht, wenn die Heringsschwärme ziehen. Dann bekommen die hiesigen Robben Besuch von ihren skandinavischen Verwandten. Die sind bei den Fischern des Landes nicht willkommen, weil sie Fraß- und Netzschäden anrichten würden. Das Umweltministerium des Landes gab daher eine Studie in Auftrag, die das Ziel hatte, „Schäden zu quantifizieren und Vorschläge für Maßnahmen zu unterbreiten, die sowohl die Belange des Schutzes der Art berücksichtigen als auch dem Erhalt einer wirtschaftlich rentablen Heringsfischerei gleichermaßen dienen“.

Die Ergebnisse hätten gezeigt, dass etwa drei Prozent der Heringe angefressen worden seien, sagt Norbert Schulz vom „Institut für Fisch und Umwelt“ (FiUm) in Rostock. Weil die Fischer in manchen Fällen aber nur noch Schuppen vorfänden, sei der angenommene Schaden auf sechs Prozent verdoppelt worden und solle künftig bei Entschädigungen berücksichtigt werden.

Größter Quoteninhaber in Vorpommern ist mit 300 Tonnen die Fischereigenossenschaft „Peenemündung“ in Freest. „Trotz relativ hohen bürokratischen Aufwands bei nur wenig Geld konnten wir dem Kompromiss zustimmen“, sagt Geschäftsführer Michael Schütt. Die Fischer können bei der turnusmäßigen Meldung ihres Fangs beim Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (LALFF) zugleich die Verluste inklusive der Schäden an Netzen angeben.

Klimawandel für Rückgang der Heringsbestände verantwortlich

Mit dem Rückgang der Heringsbestände und damit der Fangquoten seien die Robben dem Institut zufolge jedoch nicht in Verbindung zu bringen. Jedes der hundert Tiere im Greifswalder Bodden würde täglich maximal acht Kilogramm Fisch fressen. Wurden zu DDR-Zeiten noch 25 000 Tonnen Hering aus dem Greifswalder Bodden gefischt, seien es heute gerade noch rund 1500 Tonnen, so Schulz. Als Ursache für den Rückgang der Heringspopulation vermuten die Forscher eher den Klimawandel. Durch die Erwärmung der Ostsee würden die Schwärme früher ziehen, wenn das für die Ernährung der Jungfische nötige Phytoplankton noch nicht vorhanden sei, so die These.

Sichtungen melden Sichtungen von Kegelrobben oder anderen marinen Säugetieren sollten unter www.schweinswalsichtung.de oder per App „OstSeeTiere“ gemeldet werden. Totfunde können jederzeit unter der Rufnummer 038 31/26 503 333 gemeldet werden. Informationen über den richtigen Umgang mit Robben am Strand befinden sich auf der Webseite des Deutschen Meeresmuseums unter www.deutsches-meeresmuseum.de/wissenschaft/aktuelles/verhaltensregeln-robben.

Von Mai bis Oktober bieten verschiedene Reedereien unter dem Motto „Robben-Watching“ Ausflugsfahrten in den Greifswalder Bodden an – so etwa die „ Weiße Flotte“ von Sellin und vom Baaber Bollwerk aus. Wegen der Corona-Pandemie sind diese jedoch vorerst ausgesetzt.

