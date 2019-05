Stralsund

Der Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Robert Habeck, ist am Montag – sechs Tage vor der Europa- und Kommunalwahl – zu Gast in Stralsund und Rostock. Wie der Grünen-Kreisverband Vorpommern-Rügen mitteilte, wird sich der 49-jährige Spitzenpolitiker am frühen Nachmittag zunächst in der Hafengaststätte Klabautermann mit Vertretern der Hiddenseer Kutterfischer zu einem Gespräch über die Entwicklung der Fischerei in der Ostsee treffen. Habeck möchte sich mit den schwierigen Bedingungen befassen, mit denen die Ostseefischer seit geraumer Zeit zu kämpfen haben.

Öffentliche Veranstaltung mitten in Stralsund

Ab 15 Uhr laden die Grünen dann zur öffentlichen Veranstaltung „Im Gespräch mit Robert Habeck“ ein, die sie als so genanntes „Town Hall Meeting“ im Grünen Büro (Alter Markt 7) in Stralsund planen. Ist das Wetter gut, werde die Veranstaltung vor dem Büro im Außenbereich stattfinden.

Am Abend in Rostock

Am Abend ist Habeck dann in Rostock – und diskutiert mit Uwe Flachsmeyer, dem grünen Kandidaten auf das Oberbürgermeisteramt, Fragen wie „Wie sieht Europas Zukunft aus? Und welche Bedeutung hat die Kommunalpolitik aus europäischer Perspektive?“ Die Veranstaltung findet ab 18 Uhr im Klostergarten des Klosters zum Heiligen Kreuz (Klosterhof 1) statt. Ende April war Habeck bereits in Greifswald zu Gast.

Thomas Pult