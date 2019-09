Robert Quaas baut unüberwindbare Mauern und unbezwingbare Festungen

Ralswiek

Wenn sich die Darsteller nach der Vorstellung am Sonnabend vom Publikum feiern lassen, wissen sie, dass die diesjährige Spielzeit der Störtebeker Festspiele beendet ist. Die Koggen drehen vor Ralswiek ihre letzten Runden und noch einmal ertönt die Musik zum Feuerwerk. Für Robert Quaas geht die Arbeit aber jetzt erst richtig los. Der 37-Jährige gehört zum Team Bühnenbau und beginnt in den nächsten Tagen mit dem Rückbau der beiden Bühnenbilder.

Einen Tag vor dem Finale macht es sich Robert Quaas im Zuschauerraum gemütlich. Er hat für einige Minuten sein Werkzeug aus der Hand gelegt und blickt noch einmal auf das militärische Feldlager der dänischen Königin Margarete. Dann ein Schwenk auf die rechte Seite zu den unbezwingbaren Mauern der Stockholmer Burganlagen. Er hält kurz inne. Was der Bühnenbauer und die weiteren 16 Mitarbeiter in wochenlanger Arbeit aufgebaut haben, müssen sie jetzt wieder abreißen. Und es muss schnell gehen. „Denn noch vor dem Weihnachtsfest wird der Rohbau für kommende Saison stehen – so wie jedes Jahr“, sagt er.

In die Heimat zurückgekehrt

Der gebürtige Stralsunder ahnte nach der Schulzeit nicht, dass er eines Tages zum Team der Störtebeker Festspiele gehören werde. Er lernte den Beruf des Metallbauers und arbeitete anschließend im niedersächsischen Papenburg auf der Meyer Werft. Für die Familienplanung kehrte er schließlich in die Heimat zurück und lebt jetzt in Bergen. „Ich habe eine passende Stellenanzeige bei den Festspielen in Ralswiek entdeckt und gehöre seitdem zum Team“, berichtet er. Sein erster Arbeitstag war vor elf Jahren.

In den ersten zehn Saisons betrachtete er Abend für Abend das Bühnenbild von zwei Seiten. Er steuerte eine der Koggen auf dem Großen Jasmunder Bodden. Vom Wasser aus sah er die Störtebeker-Darsteller Sascha Gluth, Bastian Semm und seit 2018 Alexander Koll auf der Freilichtbühne kämpfen. Das Steuer übergab er in diesem Jahr an einem anderen Mitarbeiter. Robert Quaas ließ sich zum Meister fortbilden. Seitdem laufen bei ihm die Fäden zusammen, wenn es um das Thema Bühnenbau geht.

Projekt mit den größten Herausforderungen

Wehmut kommt bei dem Mann auf, wenn er an die kommenden Tage denkt. Der Bühnenbildner hat den Entwurf für die neuen Spielorte fertig, damit die Männer vom Bühnenbau wissen, was stehen bleibt und was wegkommt. Die Burg muss auf jeden Fall abgebaut werden. „Solch ein Bauwerk hatten wir bisher noch nie auf der Bühne stehen. Es ist Premiere, dass wir eine Burg mit Rundungen haben, die sich außerdem im Halbkreis öffnen lässt“, sagt er. Aus seiner Sicht war die Stockholmer Burg das Projekt mit den größten Herausforderungen für die diesjährige Spielzeit. „Noch nie war ein Bild so hoch und so groß. Es war spannend für uns, den Entwurf umzusetzen“, sagt er.

Die Idee für dieses Bühnenbild kam aus der Chefetage. „Dann haben Falk von Wangelin, der für das Bühnenbild verantwortlich ist, und wir uns parallel Gedanken gemacht, wie wir es umsetzen können“, sagt er. Es wurde gemessen und gerechnet. „Die Fläche der Bühne ist begrenzt. Aber mit einem Radius von knapp zehn Metern war es realisierbar“, berichtet Robert Quaas. Die Firma Möser Maschinenbau aus Sachsen wurde schließlich beauftragt, Schienen für das Bühnenbild anzufertigen.

Sicherheit steht an erster Stelle

Nach dem Beginn der Saison war die Arbeit für die Bühnenbauer nicht beendet. „Hier gibt es immer etwas zu tun“, sagt Robert Quaas. Mal müssen Schrauben angezogen, mal die Farbe erneuert. Beim Kontrollgang am Freitag sah der Bühnenbauer ein loses Brett im militärischen Feldlager der Königin. Genau in diesem Bereich betritt Alexander Koll die Bühne. „Sicherheit steht an erster Stelle. Dies sind Dinge, die wir jeden Tag überprüfen und nachbessern müssen.“

Der 37-Jährige ist froh, dass er mit „alten Hasen“ zusammenarbeitet, die zum Teil seit 1993 Jahr für Jahr an der Bühne werkeln. In seinem Team tauchen viele Handwerksberufe auf. Dachdecker zum Beispiel oder Maurer, Tiefbauer und Schlosser. „Viele wissen sofort, was zu tun ist, wenn ein neues Projekt ansteht oder etwas auszubessern ist. Es macht einfach Spaß, mit diesen Kollegen zusammenzuarbeiten“, so Robert Quaas.

Mitte Mai kommen die Darsteller zurück nach Ralswiek und üben ihre Rollen für das kommende Stück ein. „Bis dahin werden die Gebäude auf beiden Seiten stehen. Die Grundidee existiert bereits“, sagt er. Es wird das zwölfte Mal sein, dass Robert Quaas beim Aufbau eines Bühnenbildes mitgewirkt hat.

Mehr zum Autor

Von Mathias Otto