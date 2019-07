Rügen

Das bevorstehende Wochenende kann auf Rügen mit einer Dichte an ehemaligen Stars der DDR aufwarten wie lange nicht. Rockmusik, Schlager, Pop und Chanson werden mit jenen Namen in Verbindung gebracht, die bei Konzerten, auf Festen oder stillen Feiern am 27. und 28. Juli ihr Publikum begeistern wollen.

Die Gruppe Karat hat da nach wie vor den klangvollsten, ist sie bis 1990 doch nicht nur zwischen Kap Arkona und Fichtelberg allgemeines Kulturgut gewesen, auch im Westen Deutschlands hatte die ostdeutsche Formation ein Millionen-Publikum. Und das nicht nur, weil Peter Maffay mit dem Karat-Song „Über sieben Brücken“ 1980 seine dritterfolgreichste Singles in die Charts brachte. Die DDR-Band selbst schaffte es nur zwei Jahre später, mit der Platte „Der blaue Planet“ die Top 10 der bundesdeutschen Album-Charts zu knacken. Das verschaffte Karat jenseits des so genannten Eisernen Vorhangs den Durchbruch.

Melodien voller Melancholie

Karat werden am 27. Juli auf der Bergener Rugardbühne zu erleben sein. Mit dem Herbert-Dreilich-Sohn Claudius als Frontmann konnte die Gruppe ihre Authentizität wahren. Und so wirken neuere Songs und die alten Hits wie aus einem Guss.

Mit Rockhaus steht am Sonntag, 28. Juli, eine weitere Größe aus DDR-Zeiten ab 20 Uhr auf der Bühne des Selliner Seebrückenfestes. Rockhaus gehörten Anfang der 80er Jahre neben Silly, Pankow und City zu den subversiven Wilden, die mit neuem Selbstbewusstsein nicht nur moderne Musikstile aufgriffen, sondern mit ihren dreisten Texten den Ton der Generation der Heranwachsenden traf. Anfangs vielleicht wegen überdrehter Nummern wie „Bonbons und Schokolade“ oder „Ferien mit Helene“ belächelt, veröffentlichten Rockhaus 1988 mit „I.L.D.“ eines der maßgeblichsten Alben in der DDR-Rock-Geschichte. Die Melodien voller Melancholie, erzählten Rockhaus hier meist traurige und erschütternde Geschichten aus Alltags- und Gefühlswelt – und hatten damit ihre Richtung gefunden. Bis heute erschienen seit 1990 fünf weitere Alben, die auf beeindruckende Weise die Entwicklung der Band dokumentieren – und das „I.L.D.“-Material zum Teil sogar noch übertreffen.

Hits und beste Unterhaltung

Der ewige Sunnyboy Frank Schöbel bereichert mit seinem Programm am Sonnabend ab 19 Uhr die Boddenparty in Dranske. Unbestritten der größte Schlagerstar der DDR ist der nunmehr 76-Jährige vor allem in Ostdeutschland weiterhin ein gern gesehener Gast. Vielleicht nicht mehr ganz so alterslos wirkend wie noch vor ein paar Jahren ist Schöbel aber immer noch ausgezeichnet in Schuss. Er steht für unzählige Hits, gute Laune und beste Unterhaltung.

Wenngleich mit ihrer Sommertour – auch Juligesang genannt – seit zwei Dekaden jedes Jahr auf Rügen unterwegs, ist der Anlass für den Auftritt von Gaby Rückert und Ingo Koster am Sonnabend im Restaurant „Zum Hafen“ in Thiessow ein trauriger. Die beiden Musiker widmen ihr Konzert unter dem Titel „Anschied von Thea“ der im April verstorbenen Hafen-Wirtin Dorothea Tebus, die nur 51 Jahre alt wurde. Rückert etablierte sich Ende der 70er Jahre als untypisches Schlagersternchen mit sentimentalen Balladen, die zum Pop tendierten. Allein ihr Debüt-Album „Berührung“ soll sich in der DDR 1980 eine Viertelmillion Mal verkauft haben.

Vormerken können sich Fans der Pop- und Rockmusik aus dem Osten schon mal den 31. Juli. Dann tritt die Gruppe Karussell auf der Kurbühne in Baabe auf, wo die Stern-Combo Meißen erst vor knapp einer Woche vor 1500 Besuchern ein beeindruckendes Konzert gab. Oder den 1. November – wenngleich der noch sehr lange hin ist. Dann gibt es ein Wiedersehen mit dem einstigen Karussell-Sänger Dirk Michaelis ab 20 Uhr im Marstall von Putbus. Michaelis Stimme wird mit einem der größten Hits der Band, „Als ich fortging“, in Verbindung gebracht.

Jens-Uwe Berndt