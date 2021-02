Rodeln auf Rügen:  Hier gibt es noch Schlitten!

Binz

Am Freitag war es sogar zeitweise sonnig, die Meteorologen sind sich aber einig: Irgendwas braut sich zusammen. Selbst wenn es nachher nur ein paar Flöckchen für die Insel werden, die Hoffnung, dass man wieder Rodeln kann sind bei kleinen und großen Inselbewohnern groß. Erste Recherchen haben einen echten Schlittennotstand in den Läden der Insel ergeben, doch jetzt gibt es gute Nachrichten. „Wir haben noch Holzschlitten“, sagt Wolfgang Frank von der Fundgrube Prora. „Und zwar rund 50 Stück“. Los geht die Preisspanne ab rund 30 Euro.

Auch Po-Rutscher als Alternative sind noch im Angebot. Der Laden in der Proraer Chaussee 50 (Gewerbegebiet 1) ist am Sonnabend zwischen 9 und 13 Uhr geöffnet. Öffnen darf der Camping, Angel- und Outdoorspezialist, weil er auch Getränke und Lebensmittel im Sortiment hat. Ausprobieren kann man die Schlitten am Klünderberg bzw. der Granitz aber auch in den Zicker Bergen oder im Schlosspark Putbus. Fahren Sie vorsichtig und bleiben Sie gesund!

Von Anne Ziebarth