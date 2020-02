Rohrbruch: Binzer Schüler haben „wasserfrei“

Binz

Mädchen und Jungen, die die Regionale Schule Binz besuchen, haben unverhofft etwas länger Ferien. Wegen eines Wasserschadens ist die Bildungseinrichtung an der Ringstraße des Ostseebades bis auf Weiteres geschlossen. „Während der Instandsetzungsmaßnahmen ist im Schulgebäude kein Unterricht möglich“, heißt es auf der Facebookseite der Gemeinde.

Teilweiser Unterricht vielleicht ab Mittwoch

„In dem Schulgebäude ist ein Wasserrohr gebrochen“, geht Rita Küster ins Detail. Die Leiterin des Amtes für Zentrale Dienste in der Gemeindeverwaltung hofft, dass die Schüler der Klassenstufen neun und zehn möglichst am Mittwoch den Unterricht wieder aufnehmen können. „Das haben wir inzwischen weitestgehend so vorbereitet“, so Küster weiter.

Hoffen auf schnelle Reparatur

Optimismus verbreitet sie auch, was die Mädchen und Jungen der anderen Klassenstufen anbelangt. „Wir hoffen und glauben, dass die Reparaturarbeiten schnell über die Bühne gehen können und die Schule noch in dieser Woche wieder komplett genutzt werden kann. Am Mittwoch können wir dazu mehr sagen“, so Küster weiter.

Erst am Freitag Rohrbruch in Dollahner Straße

Dieser Rohrbruch ist der zweite in Binz innerhalb kurzer Zeit. Der erste hatte sich am Freitag der vergangenen Woche ereignet. Dort war in der gegen 4 Uhr morgens in der ­ Goethestraße an der Einmündung zur Dollahner Straße war eine Trinkwasserleitung gebrochen. Daraufhin drückten enorme Wassermassen in die Dol­lahner Straße, überfluteten die Fahrbahn und mehrere Grundstücke. Mehr als 50 Haushalte waren in der Folge mehrere Stunden ohne Wasser. Die Ursache: eine Asbestzementleitung aus DDR-Zeiten war wie bei Stahlleitung infolge von Korrosion geborsten.

Von Chris Herold