Karow

Viele Bewohner auf den Dörfern im Herzen Rügens mussten am Freitag stundenlang ohne Leitungswasser auskommen – und das bei Temperaturen um die 30 Grad. Ursache war ein Rohrbruch am Wasserwerk Karow. Dort entsteht ein neues Wasserwerk neben dem alten. Im Zuge der Baumaßnahme war angekündigt worden, dass die Wasserversorgung in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag in Karow, Trips, Kluptow, Lubkow, Streu, Silvitz, Siggermow, Dolgemost, Dalkvitz, Zirkow, Viervitz, Pantow, Serams, Schmacht und Darz unterbrochen wird. Für einen Übergangszeitraum sollen in der zweiten Jahreshälfte beide Wasserwerke parallel arbeiten, bevor das alte außer Betrieb genommen wird. Dazu mussten die Rohrleitungen miteinander verknüpft werden. Das geht nicht bei laufendem Betrieb, weshalb das Wasserwerk in der Nacht für mehrere Stunden abgeschaltet wurde.

Das geplatzte alte Rohr aus Asbest wurde durch ein Plasterohr ersetzt Quelle: Maik Trettin

Als die Zuläufe geöffnet wurden und Wasser wieder in die Rohre schoss, gab es die erste Havarie an einem Teilstück der alten Trinkwasserleitung. „Das Leck befand sich genau an der Stelle, wo die Grube bereits offen war“, sagt Reinhard Litty, Sprecher des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Rügen (Zwar). Am Freitag Morgen gegen halb fünf platzte nur wenige Meter weiter auf dem Gelände des Wasserwerks ein unterirdisches Rohr.

„Es waren in beiden Fällen alte Leitungen“, sagt Litty. Solange kontinuierlich Wasser fließe, verrichteten sie den Dienst noch ganz gut. „Aber sobald man da größere Veränderungen vornimmt, den Druck wie in diesem Fall ganz runter- und dann wieder hochfährt, zeigt sich, dass sie doch schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben und nicht mehr so widerstandsfähig sind.“ Die Havarien seien passiert, obwohl man die Leitungen nach der geplanten Unterbrechung schon sehr langsam und vorsichtig wiederbefüllt habe.

Der Zweckverband Rügen hatte in Zirkow einen Trinkwasser-Tank aufgestellt. Wegen der Temperaturen wurde aber davor gewarnt, das Wasser zu trinken; es sollte nur als Brauchwasser genutzt werden. Quelle: Maik Trettin

Viele Bewohner aus den betroffenen Ortsschaften hatten sich aufgrund der Ankündigung offenbar ohnehin mit Wasser bevorratet. Am Vormittag hatte der Zwar zudem einen Wasserwagen in Zirkow aufgestellt, wegen der großen Hitze am Freitag aber davor gewarnt, das Wasser zu trinken. Durch die Wärme könnten sich schnell Keime bilden und vermehren. Gegen Mittag sprudelte das Wasser wieder aus den Wasserhähnen.

Von Maik Trettin