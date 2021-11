Mönchgut

Das verkehrliche Nadelöhr zum Mönchguter Hinterland wegen Bauarbeiten drei Wochen lang voll gesperrt? Auch in der Nachsaison löst diese Vorstellung bei Vermietern, Gewerbetreibenden, Berufspendlern und Einwohnern Schnappatmung aus. Nach OZ-Informationen sollte dies ab kommenden Montag am sogenannten Dummstieg geschehen, weil an dem dringend sanierungsbedürftigen Abschnitt der Landesstraße 292 vom Göhrener Kreisverkehr in Richtung Middelhagen eine Baugrunderkundung mittels Tiefbohrung durchgeführt werden sollte. Der Verkehr sollte in dieser Zeit über den Göhrener Weg umgeleitet werden. Dagegen sollen die Gemeinden Mönchgut und Göhren, Amt und Straßenverkehrsbehörde des Landkreises interveniert haben. Nun wurde offenbar zurückgerudert.

Gemeinsames Treffen Ende November

„Wir haben keine Vollsperrung ab dem 8. November für die Sanierung des sogenannten Dummstiegs vorgesehen“, heißt es knapp aus dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr M-V.

Auch er könne derzeit nicht viel sagen, erklärt der Leitendende Verwaltungsbeamte des Amtes Mönchgut Granitz, Arne Fründt. Die Arbeiten seien ins nächste Jahr verschoben worden. Es soll Ende November ein Treffen beim Straßenbauamt geben, wo über den Planungsstand informiert werde.

Abrutschungen, tiefe Löcher, keine Entwässerung

Hintergrund: Am Dummstieg, der sich serpentinenhaft durch das bergige Gelände schlängelt, gibt es Abrutschungen, tiefe Löcher, keine Entwässerung und keinen Unterbau. Die Straße ist seit Jahrzehnten Regen und starken verkehrlichen Belastungen ausgesetzt. Die Gemeinden des Amtsbereiches fordern, dass die „tickende“ Zeitbombe endlich entschärft wird.

Dies sei vor dem Jahre 2023 nicht realisierbar, hatte die Straßenbauverwaltung MV Ende September auf OZ-Nachfrage mitgeteilt. Welche Arbeiten konkret durchgeführt werden müssen, welchen zeitlichen Rahmen die Baumaßnahme haben wird und mit welchen verkehrlichen Einschränkungen zu rechnen ist, werde noch ermittelt. Man befinde sich in einem frühen Planungsstadium und sei in enger Abstimmung mit den Gemeinden.

Sperrzeitraum von nur ein bis zwei Tagen

Doch hinter den Kulissen soll es mächtig gescheppert haben, wegen der nun angekündigten Vollsperrung und Umleitung aufgrund der Bohrarbeiten, die voraussichtlich vom 8. bis 26. November stattfinden sollten. Der Gegenvorschlag der Mönchguter, auch aufgrund der noch guten Buchungslage der Hotels: Die Maßnahme möglichst zwischen den 20. und 30. November schieben mit einem Sperrzeitraum von nur ein bis zwei Tagen.

Bereits vor einem Jahr hatten die Gemeinde Mönchgut und die Amtsverwaltung einen „Notfallplan“ gefordert und alternative Strecken vorgeschlagen, falls eine Vollsperrung – aus welchen Gründen auch immer – notwendig wird.

Göhrener Weg kann Verkehre nicht aufnehmen

So wie während des letzten Herbststurmes, als Bäume vom Hang auf die Straße gekracht waren. Dabei habe sich gezeigt, dass eine Umleitung über den Göhrener Weg die Verkehre – mit vielen Bussen sowie Gewerbe- und Lieferverkehr – nicht aufnehmen könne. Auch sei in der schmalen Trasse zwischen Lobbe und Göhren, die stark von Fußgängern und Radfahrern frequentiert wird, eine gefahrlose Begegnung von zwei Lkw nicht möglich. Deshalb soll auch die Straßenverkehrsbehörde nicht zugestimmt haben.

Ausbau des alten Siedlerweges nach Middelhagen

Im Amtsbereich hatte man als Alternativen vorgeschlagen, den Verkehr vom Göhrener Dreieck auf der B 196 bis zum Abzweig Göhren Südstrand und dann per Einrichtungsverkehr von der Alten Försterei in den alten Siedlerweg bis nach Middelhagen zu führen. Dafür müsste der Siedlerweg ausgebaut werden, dessen vorderer Teil unbefestigt ist, damit ihn auch Busse und Schwerlastverkehr passieren können. Und: Der Verkehr aus dem Mönchguter Hinterland würde dann nicht mehr über Lobbe und Middelhagen in Richtung Baabe gelenkt werden, sondern in Lobbe über den Göhrener Weg bis nach Göhren und von dort auf die B 196.

