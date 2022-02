Romantik auf Rügen: Ideen zum Valentinstag für Kurzentschlossene

Insel Rügen

Was braucht es für einen romantischen Valentinstag? Einen Blumenstrauß? Schokolade? Klingt eher nach Pflichtprogramm. Romantik lässt sich nicht erzwingen, auch Zeitdruck macht die Situation nicht besser, schließlich ist der Montag ein normaler Arbeitstag. Aber vielleicht kann man die Gelegenheit nutzen, der oder dem Liebsten doch eine Freude zu machen. Also – was gehört dazu? Ein gemeinsames Erlebnis, ein gemeinsames Essen und eine Kleinigkeit. Wir haben drei von gefühlten 1000 Möglichkeiten zusammengestellt

Tour 1: Steilküste und Sonnenuntergang

Klar, es gibt angenehmere Temperaturen als die prognostizierten 6 Grad Celsius, um auf Tour zu gehen. Aber um so schöner ist dann das Einkehren inklusive Händewärmens. Außerdem hat man dann gemeinsame Erinnerungen – und die halten länger als der schönste Rosenstrauß. Also: Raus an die frische Luft. Zum Beispiel nach Lohme. Hier lädt der Hochuferweg in Richtung Sassnitz mit seinen großartigen und sehr romantischen Ausblicken zu einer Wanderung ein.  Die ganze Strecke nach Sassnitz muss es ja nicht sein, die 12 Kilometer haben es in sich. Aber auch ein kleiner Ausflug an dem nicht so überlaufenen Steilküstenabschnitt lohnt sich (Parkplatz im Ort). Die meisten Restaurants im Ort haben derzeit Betriebsferien, stärken kann man sich aber im Panorama-Restaurant (17 bis 20 Uhr, Tischreservierung: 038 302 / 91 10). Inklusive eines wunderschönen Sonnenunterganges, bei dem man direkt auf das Kap Arkona schauen kann. „Kleinigkeiten“ sollte man bei dieser Tour mit Abendessen vorher besorgen. Dafür empfiehlt sich ein Abstecher nach Sassnitz. Hier findet man die Blumenläden „Blütenzauber“, „Blumen und Meer“ oder „Kleeblatt“ in der Innenstadt, sowie zahlreiche Souvenierläden, die auch geöffnet haben. Für die etwas größere Kleinigkeit stehen die Juweliere Reißmann und Schröder zur Verfügung.

Das Gold der Ostsee, den Bernstein, gefunden allerdings nicht in Binz, sondern in Kreptitz Quelle: Corinna Schaak

Tour 2: Bernstein und Romantik in Binz

Wer den Schmuck für seinen Schatz am liebsten selbst sucht, ist bei einem Ausflug ins Ostseebad Binz richtig. Hier kann man ab 9.30 Uhr an einer geführten Bernstein-Wanderung teilnehmen. Treffpunkt ist das Haus des Gastes, die Tour dauert rund 1,5 Stunden und ist mit Gästekarte kostenfrei (Anmeldung HdG 03 83 93/14 81 48). Anschließend kann man durch Binz bummeln (Bernsteinläden finden sich in der Hauptstraße und Paulstraße) und sich in einem der vielen Cafés wieder aufwärmen. Dann geht es auf zum Naturerbezentrum Prora. Hier kann man zwischen 16.30 und 18 Uhr auf dem Aussichtsturm „Adlerhorst“ einen fantastischen Sonnenuntergang erleben. Dazu gibt es Sekt oder ein alkoholfreies Getränk und romantische Saxofonmusik. Die Teilnahme kostet 20 Euro, Kinder 16 Euro. Hinweis: Taschenlampe nicht vergessen! Im Ostseebad Binz gibt es unzählige Hotels und Restaurants für ein Valentintagsdinner. Wie wäre es denn mal mit Sushi bei Buddhas Bowl, einer Portion Pasta im Diavolo, „Lothars Leibgericht“ in der Strandhalle oder einer Einkehr beim Weltenbummler. Hier sind die individuellen Vorlieben gefragt. In jedem Fall ist eine telefonische Reservierung aber notwendig, denn die Plätze sind begehrt. Wer es kulinarisch richtig knallen lassen möchte, kann sich an das Restaurant auf der Seebrücke Sellin (03 83 03/92 96 00) und das Kurhaus Binz (03 83 93/66 50) wenden. Hier gibt es spezielle Valentinstagsmenüs, die keine Wünsche offen lassen. Die Speisen reichen von der gegrillten Wassermelone über Basilikum-Risotto bis hin zum Roten Samtkuchen.

Rasender Roland mit Traditionszug Vielleicht ist ja auch noch Zeit für eine Fahrt mit dem „Rasenden Roland“. Der bietet nämlich in der Zeit vom 12. Februar bis zum 20.Februar Fahrten im Traditionszug mit Ofenheizung an. Der Traditionszug im Stil der Deutschen Reichsbahn verkehrt jeweils ab Putbus um 10.08 Uhr, um 14.08 Uhr und um 18.08 Uhr. Ab Göhren jeweils um 11.53 Uhr, 15.53 Uhr und um 19.53 Uhr. Weitere Informationen und einen Link zum Ticketverkauf gibt es unter www.ruegensche-baederbahn.de/

Gemeinsame Erlebnisse kommen oft besser an als eine Pralinenschachtel. Quelle: Heike Lyding

Tour 3: Liebesleben der Fische und Kino

Unser dritter Tipp führt zunächst zum Nationalparkzentrum Königsstuhl (Parkplatz Hagen, Shuttle oder Bus bis zum Nationalparkzentrum). Klar, dass dort ein ausgiebiger Spaziergang durch die Buchenwälder Pflicht ist. Aber das Zentrum hat sich für den Valentinstag auch eine charmante Drinnenvariante ausgedacht. Um 11.30, 13.30 und um 15.30 Uhr bietet eine Führung Antworten auf die vielen Fragen um das Liebesleben unserer Ostseebewohner: Wie erkennt man das Geschlecht von Strandkrabben? Wo errötet der Stichling bei der Balz? Abends könnte man mal wieder ins Kino nach Bergen. Eine Stärkung kann man sich vorher zum Beispiel im Café Meyer gönnen, rustikaler ist es in der Gastwirtschaft am Bergener Markt. Interessant dürfte auch ein Blick in die Auslagen des örtlichen Juweliers Neitmann sein – hier gibt es Rügen-Ringe und „Hiddenseer Goldschmuck“. Im UC-Kino in Bergen gibt es Pärchensitze für Verliebte, und übervoll sind die Kinosäle derzeit sowieso nicht. Am Valentinstag läuft zum Beispiel der Liebesfilm „Marry me“ mit Jennifer Lopez (17.30 Uhr und 19.30 Uhr) oder das Drama „Wunderschön“ von Karolin Herfurth (17 Uhr und 19.30 Uhr). Nicht wirklich romantisch, aber spannend: Moonfall (17.00 und 19.45). Hinweis: Es gilt 2G plus, Geboosterte von Testpflicht ausgenommen. Plätze lassen sich online reservieren unter www.uc-kino-ruegen.de.

Von Anne Ziebarth