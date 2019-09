Sassnitz

In üppiger Kostümierung arbeiteten die Kolleginnen und Kollegen des Nationalparkzentrums am Königsstuhl auf Rügen in den vergangenen Tagen. Anlass waren die Romantiktage, die traditionell Ende August stattfinden. Das Nationalparkzentrum erinnerte an die Zeit der Romantik und an einen ihrer wichtigsten Vertreter, den Maler Caspar David Friedrich. Mit Buchlesungen, Malkurs, Fotoaktion, Kutschfahrten und romantischen Wanderungen wurden die Besucher in das 19. Jahrhundert zurückversetzt. Wie eine Sprecherin des Nationalparkzentrums mitteilte, haben während der Romantiktage 3500 Gäste die Einrichtung besucht.

Von Gesine Häfner