Romy Czechan ist ein Inselkind und trommelt für die Ostseefanfaren

Sellin

Romy Czechan ist ein echtes Inselkind. Sie ist in Bergen geboren und in Sellin aufgewachsen, wo sie mit ihrem Mann Michael und dem gemeinsamen Sohn Claas (4) lebt. Nach der Schule ging sie nach Greifswald, um dort an der Uni eine Ausbildung zur Krankenschwester zu absolvieren. Danach kam sie in ihre Heimat zurück und arbeitete bei verschiedenen Pflegediensten, heute beim DRK. In ihrer Freizeit trommelt sie seit sechs Jahren für die Selliner Ostseefanfaren.

„Anfangs habe ich sie nur als Wasserträger bei Wettkämpfen unterstützt. Dann habe ich versprochen, mal zum Training zu kommen. Es hat gleich viel Spaß gemacht“, so die 31-Jährige, deren Mann den Fanfarenzug leitet. Das schönste Erlebnis: die Teilnahme an den Weltmeisterschaften in Kanada vor zwei Jahren.

Mit ihrem Mann hat sie auch ein Faible gemein: Ostmarken des Alltags. Als kleines Nebengewerbe produziert das Paar zum Beispiel Simson-Nickis und DDR-Tassen und verkauft sie bis ins Ausland. Neben einem Wartburg gehört zum Familienfuhrpark auch eine blaue Schwalbe, mit der Romy Czechan wohl bald auf Rügens Straßen zu sehen sein wird. „Ich habe grade angefangen, Moped zu fahren“, lacht sie.

Von Gerit Herold