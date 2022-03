Wie wirkt sich der Klimawandel auf die Ostsee aus? Wie wird die Region in 100 Jahren aussehen? Welche Folgen hat das für uns? Diesen Fragen soll im Rahmen eines Schülerwettbewerbs nachgegangen werden. Das Leibniz-Institut für Ostseeforschung (IOW) in Warnemünde ruft Schülerinnen und Schüler dazu auf. Eine Rostocker AG sieht sich dafür die Insel Rügen genauer an.