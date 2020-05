Rotes Kreuz sucht nach Vermissten des Weltkriegs

Rügen

Das Deutsche Rote Kreuz ruft 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs die Bevölkerung dazu auf, Anfragen zu im Krieg vermissten Angehörigen in naher Zukunft und spätestens bis zum 31. Dezember 2021 zu stellen. Der Verbleib von vermissten Wehrmachtssoldaten, Zivilisten, Kriegsgefangenen, Zivilinternierten oder Kindern, die durch Flucht und Vertreibung von ihren Familien getrennt worden sind, ist bis heute vielfach ungewiss.

Auch Informationen zu Gefangenen in sowjetischen Speziallagern in der ehemaligen Sowjetischen Besatzungszone und der DDR kann der DRK-Suchdienst bereitstellen. „Ende 2023 wird der DRK Suchdienst diese vom Bund finanzierte Aufgabe beenden. Deshalb sollten Anfragen beim DRK-Suchdienst am Standort München in den nächsten anderthalb Jahren gestellt werden“, sagt DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt.

Seit 1953 gefördert

Im Rahmen eines Datentransfers hat der DRK-Suchdienst seit 1992 aus russischen Archiven rund zwei Millionen Kriegsgefangenen- und Interniertenakten sowie rund fünf Millionen Karteikarten der sogenannten Kriegsgefangenenkartei aus dem Russischen staatlichen Militärarchiv erhalten. Deren Auswertung könne auch heute noch zu neuen Erkenntnissen für suchende Angehörige führen, sagt Hasselfeldt.

Seit 1953 wird der DRK-Suchdienst vom Bundesinnenministerium gefördert. Seine Arbeit ist sowohl historisch bedeutsam als auch zeitlos aktuell. So sind beim DRK-Suchdienst im vergangenen Jahr 2083 (Vorjahr: 2291) Suchanfragen von Flüchtlingen eingegangen, die den Kontakt zu ihren Angehörigen verloren haben. Diese internationale Suche wird auch nach 2023 fortgesetzt. Außerdem hat der DRK-Suchdienst im Jahr 2019 bundesweit insgesamt 20 966 Beratungen zur Familienzusammenführung durchgeführt.

Suchdienstberatungsstelle gibt Infos

Suchende aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen können ihre Suchanzeige bei der örtlich zuständigen DRK-Suchdienstberatungsstelle des DRK-Kreisverbandes Rügen-Stralsund in Stralsund, Hafenstraße 21, nach Terminvereinbarung (telefonisch: 03831-390406, per E-Mail: info-stralsund@drk-ruegen-stralsund.de) aufgeben beziehungsweise weitere Informationen über den DRK-Suchdienst erhalten.

