Sassnitz

Spukt es in Neu Mukran? Vor einigen Wochen verschwand die Treppe, die bis dahin vom ehemaligen Buswendeplatz hinab zur Landesstraße geführt hatte. Dass die zurückgebaut werden sollte, war den Anliegern auf einer Informationsveranstaltung Ende vergangenen Jahres erklärt worden. Der Rückbau steht im Zusammenhang mit der auf dem Busbahnhof geplanten Ausgleichsmaßnahme für den Ausbau des Hafenbereichs. Allerdings hätten die anwesenden Vertreter von Bauamt und Fährhafengesellschaft versichert, das werde erst dann geschehen, wenn ein Fußweg entlang der Straße geschaffen worden sei.

„Der Rückbau der Treppe ist von Mukran Port weder beauftragt noch ausgeführt worden“, sagt ein Sprecher des Unternehmens. „Wir kümmern uns im Auftrag der Fährhafengesellschaft lediglich um die ökologischen Aspekte des Projekts und haben mit der Bauausführung nichts zu tun“, erklärt auch Daniel Kösling von der Rostocker Firma „Ortlieb - Ökologische Dienste“. Aus der Stadtverwaltung ist ebenfalls nicht zu erfahren, wer den Auftrag zum Abriss der Treppe erteilt haben könnte.

Gefährliche Straßenquerung

Es sei ihnen lediglich von der Stadt versichert worden, dass die Treppe erst so lange bestehen bleibe, bis an der Hauptstraße ein Gehweg gebaut worden sei, was in vielleicht zwei Jahren der Fall sein könne, sagt Anwohner Jürgen Zier (76). „Dann haben die es genau andersherum gemacht und alle Leute krabbeln jetzt über die Böschung und laufen über die Straße.“

Anwohnerin Karin Parusel betreibt das Feriendomizil „Tannhof“ gegenüber dem Fährhafen. „In Neu Mukran und Staphel haben wir im Sommer immer viele Gäste, die morgens mit Kleinkindern und Hunden zum Bäcker Peters gehen und Brötchen zum Frühstück holen oder zur Bushaltestelle gehen.“ Andere würden die Treppe nutzen, um an die Ostsee zu gelangen, und auch Wanderer durchqueren den Wald auf ihrem Weg nach Lietzow. „All diese Menschen müssen künftig an der Landesstraße entlanglaufen und zwar auf der gegenüberliegenden Straßenseite, wo sie sich einen Trampelpfad mit entgegenkommenden Radfahrern teilen müssen. Aber nur, wenn sie es schaffen, lebendig über die Straße zu kommen, da es auch keine dringend notwendige Fußgängerampel gibt.“ Karin Parusel fordert nun den Wiederaufbau der Treppe mit Geländer bis Ostern.

Refugium für Vögel, Amphibien und Insekten

„Ich bin schon sehr erstaunt darüber, dass so eine Treppe quasi über Nacht verschwindet und niemand davon weiß“, sagt Gerd Slowy. „Wenn auf dem steilen Abhang nun jemand ausrutscht, kann der leicht auch auf der Straße landen“, meint der Vorsitzende des Bauausschusses. Zur Sicherheit von Radfahrern und Fußgängern habe das Straßenbauamt die an jener Stelle erlaubte Geschwindigkeit auf 50 kmh beschränkt. Er will das Thema nun auf die Tagesordnung der kommenden Sitzung am 31. März setzen und lädt Anwohner zur Teilnahme ein.

Das gesamte Projekt ist eine Ausgleichsmaßnahme für zwei Bebauungspläne im Hafen, weiß Ralf Grunewald von der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises. Wegen der Erweiterung des Hafens im Bereich des dortigen Kliffs soll nun eine Steilwand auf dem Gelände der ehemaligen Buswendeschleife als Refugium für Vögel, Amphibien und Insekten entstehen. „Der Beton, der die Fläche bis jetzt noch versiegelt, wird aufgebrochen und zusammen mit anderen Materialien für den Bau von Lebensräumen für in Höhlen brütende Vögel, Kreuzottern, Blindschleichen, Ringel- und Glattnattern verwendet.“ Auf dem Gelände hätten immer auch Wohnmobile gestanden. Um die Tiere vor dem menschlichen Einfluss zu bewahren, soll das Gelände umzäunt werden.

Stadt will Gehweg und Querungshilfe bauen

„Deswegen würde letztlich auch die Treppe an dem Zaun enden“, sagt Bürgermeister Frank Kracht. Die Stadt habe beim Straßenbauamt beantragt, einen Gehweg entlang der Landesstraße 29 zu bauen. „Die Mittel dafür hatten wir schon in den Nachtragshaushalt des vergangenen Jahres aufgenommen.“ Allerdings habe die Kommunalaufsicht die Ausgabe nicht genehmigt. Nun soll der Posten erneut in den aktuellen Haushalt aufgenommen werden. „Dann soll ein Gehweg auf der Häuserseite inklusive Querungshilfe entstehen.“

Von Uwe Driest