Stralsund

Das bleibt, wenn sie geht: In einer Vitrine in der Gaststätte Zu den Linden in Trinwillershagen bewahrt Gastwirt Olaf Micheel Erinnerungsstücke an den wohl berühmtesten Abend in der Geschichte seiner Gaststätte auf: Ein Foto aus dem Juli 2006, das ihn zusammen mit George W. Bush und Angela Merkel am Wildschweingrill zeigt, daneben ein leicht vergilbtes Dankesschreiben des damaligen US-Präsidenten.

Vor 15 Jahren wurde der kleine Ort zur Bühne für die große Weltpolitik, als die Kanzlerin Bush ihren ostdeutschen Wahlkreis zeigte. Auch wenn Merkel bald nicht mehr als Bundestagsabgeordnete bei ihm vorbeischauen wird, wird Micheel die Vitrine nicht wegräumen. „Warum auch?“, fragt der Gastwirt, der das Wildschwein für Bush und Merkel damals persönlich erlegte. „Was Angela Merkel hier im Wahlkreis geleistet hat, hatte Hand und Fuß.“

„Ihre Klarheit und Offenheit haben überzeugt“

Dass die Kanzlerin bald nicht nur das Regierungsamt, sondern auch ihr Bundestagsmandat in Vorpommern abgibt, verursacht bei vielen Menschen in ihrem Wahlkreis Phantomschmerzen. Mit der Wahl verliert die Region den direkten Draht in die Berliner Regierungszentrale. „Unabhängig davon, wer gewinnt: Der Osten von MV wird als Verlierer aus der Wahl gehen“, ahnt Wolfhard Molkentin, der als Förderer Merkels gilt.

1990 kämpfte er dafür, dass die CDU in Vorpommern die Vizesprecherin des letzten DDR-Ministerpräsidenten Lothar de Maizière als Direktkandidatin nominiert. „Ihr Auftritt, ihre Klarheit in der Aussage, ihre Offenheit haben mich schon damals überzeugt. Man spürte, sie ist eine von uns“, erinnert er sich. Nach ihrer Wahl in den Bundestag startet die Physikerin eine beispiellose politische Karriere, die sie zur mächtigsten Politikerin der Welt machen sollte.

Wolfhard Molkentin, CDU-Kreisvorsitzender, brauchte einen Kandidaten. Mit den Westbewerbern, die in Stralsund und auf Rügen ihr Glück versuchten, konnte der Landwirt nichts anfangen. „Die haben viel geredet, aber wenig gesagt“, erinnert sich der heute 79-Jährige. Quelle: Stefan Sauer

Viele Projekte und die Region gepusht

Für Vorpommern sei das ein absoluter Glücksfall gewesen, resümiert Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU). Massenentlassungen auf den Werften, heruntergewirtschaftete Hotels an den Küsten, 25 Prozent Arbeitslosigkeit, Abwanderung der Jugend, schlechte Straßen, zerfallene Innenstädte: Merkel habe als Abgeordnete zweifellos viele Projekte gepusht. Und betont: „Unsere Hausaufgaben als Kommune mussten wir dafür aber selber machen.“ Vor allem hat sie den Fokus auf die Region gelenkt. „Wenn man vor 20 Jahren in München jemand gefragt hätte, wo Stralsund liegt, hat das keiner gewusst.“ Heute sei das anders.

Merkel lotste nicht nur Bush, sondern auch die Thronfolgerpaare aus Norwegen und Dänemark und EU-Chef Jean-Claude Juncker nach MV. Im Jahr 2007 lud sie die mächtigsten Staatschefs der Welt zum G8-Gipfel nach Heiligendamm bei Rostock. Die imagefördernden Hochglanzbilder, die von dort in die Welt gingen, konterkarierten das Bild des Nordostens als ein wirtschaftsschwaches Armenhaus Deutschlands.

Bodenhaftung nie verloren

Wer sie im Wahlkreis erlebte, schätze ihre Nüchternheit, ihr Detailwissen, ihr Interesse für die Sorgen vor Ort – auch dann noch, als Merkel in ihrer Rolle als Kanzlerin mit der Euro-Krise, terroristischen Anschlägen und den Flüchtlingsströmen längst größere Probleme bewältigen musste. „Uneitel, unprätentiös, jemand der im entscheidenden Moment Türen öffnet“, so erlebte Holger Kliewe die Kanzlerin.

Mit der Vogelgrippe im Jahr 2006 schlitterte der Geflügelbauer in die schwierigste Phase seines Betriebes. Der Rüganer war der erste Bauer, dessen Tierbestand gekeult werden musste, weil nur wenige Kilometer neben seinem Hof Schwäne an der Vogelgrippe verendet waren.

Sprungbrett für beispiellose Politikkarriere Am 27. September 1990 wird die 36-jährige Angela Merkel in Prora in einer spannenden Abstimmung von der CDU im Wahlkreis Stralsund, Rügen, Grimmen als Bundestagskandidatin nominiert. Das Direktmandat bei der ersten gesamtdeutschen Bundestagswahl am 2. Dezember gewinnt sie souverän mit 48,5 Prozent und verteidigt es bei den anschließenden sieben Bundestagswahlen. Merkel ist mit dem Einzug in den ersten gesamtdeutschen Bundestag als ostdeutsche Frau für höhere Ämter prädestiniert. „Kohls Mädchen“ wird zunächst Bundesfrauenministerin, ab 1998 Bundesumweltministerin. Im Zuge der CDU-Spendenaffäre distanziert sich Merkel offen von ihrem einstigen Ziehvater. Die CDU-Generalsekretärin wird im Jahr 2000 Parteivorsitzende, nachdem Partei- und Fraktionschef Wolfgang Schäuble zurückgetreten war. Bei der Bundestagswahl 2002 lässt sie in der „K-Frage“ CSU-Chef Edmund Stoiber den Vortritt. Kanzler wird Gerhard Schröder (SPD). Drei Jahre später gelingt Merkel der Einzug ins Bundeskanzleramt. Von 1993 bis 2000 war Merkel Landesvorsitzende der CDU Mecklenburg-Vorpommern.

Merkel vermittelte dem verzweifelten Landwirt einen Termin im Bundesagrarministerium, der möglicherweise den entscheidenden Impuls für eine Änderung der Tierseuchenverordnung gab. Dafür sei er heute noch dankbar.

„Viele Menschen verändern sich mit der zunehmenden Macht, die ihnen ein politisches Amt gibt. Bei Angela Merkel ist das nicht der Fall“, sagt Stralsunds Stadtchef Badrow, der sie bei vielen Terminen im Nordosten erlebte. Merkel habe nie die Bodenhaftung verloren.

Für Merkel war Vorpommern politische Heimat

Für die Kanzlerin war Vorpommern „politische Heimat“, die sie – so erzählte sie einmal Anfang 2017 in Grimmen – zu schätzen wisse, auch in Hinblick auf ihre Arbeit als Parteichefin und Bundeskanzlerin. Das Gespräch mit den Menschen gebe Rückbindung und zeige, wie Gesetze ankämen, auch dort, „wo wir denken, wir haben ein dickes Ding gemacht“.

Andrea Köster (61), langjährige Bürgermeisterin von Bergen auf Rügen, gehört zu den engen Vertrauten, bei denen sich Merkel immer wieder erdete. „Es war ihr wichtig, direkte Infos zu bekommen, um zu sehen, wie die große Politik vor Ort ankommt“, erzählt Köster. „Ich hatte immer das Gefühl, unser Wahlkreis ist für sie wie ein Nach-Hause-Kommen, weil sie hier nicht ganz so im Rampenlicht stand.“

Landes-CDU im Sinkflug

Die große Beliebtheit Merkels ist ein Problem für die Landes-CDU. Mit dem Rückzug der Kanzlerin sehen Umfragen den Landesverband im Sinkflug, der bislang auch ohne ihre prominente Unterstützung im Wahlkampf auskommen musste. „Dass Angela Merkel aufhört, ist ein Verlust, aber der Wandel gehört nun mal zur Demokratie“, sagt CDU-Landeschef Michael Sack, der gegen Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) antritt.

Schwesig war von 2013 bis 2017 Bundesfamilienministerin im Kabinett Merkel. Der Arbeit der Kanzlerin zollt sie Respekt. Sie schätze Merkel – trotz aller parteipolitischen Differenzen – unter anderem für ihre konsequente Haltung zur Ostseepipeline Nord Stream 2 und den Werften. „Es war sicher hilfreich, dass sie ihren Wahlkreis in Mecklenburg-Vorpommern hatte“, sagt Schwesig.

Kritik an Merkel aus eigenen Reihen

Merkels bundespolitisches Agieren blieb auch in ihrem Wahlkreis nicht unwidersprochen. Seit der Flüchtlingskrise wird sie auch hier zunehmend mit „Merkel muss weg“-Rufen konfrontiert. Tiefe Risse ziehen sich durch die vorpommersche CDU. Merkel habe bei allen Verdiensten für Vorpommern mit ihrem verheerenden Flüchtlingskurs, dem übereilten Ausstieg aus der Atomenergie den Deutschen das Vertrauen in den Staat genommen, behauptet der Konservative Sascha Ott. „Das ist eine bittere Bilanz.“

Merkel als Bundespräsidentin?

„Wir als CDU dürfen den rechten Flügel der Partei nicht vernachlässigen“, mahnt auch Merkels einstiger Förderer und langjährige Landrat Molkentin. Trotz allen Bedauerns des unter Merkels eingeleiteten Kurses der CDU weg von konservativen Werten, sieht er die politische Karriere seines einstigen Schützlings noch nicht als beendet an. Ihre Menschlichkeit, ihre Bescheidenheit und die Fähigkeit, sich in den Dienst einer Sache zu stellen, prädestinierten Merkel für das höchste Amt im Staate. „Sie kann Bundespräsidentin, genauso wie sie Kanzlerin konnte.“ Schon einmal – vor 31 Jahren – hat ihn sein politischer Instinkt nicht getäuscht.

Von Martina Rathke