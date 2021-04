Rüganer auf Heimatbesuch: „Mal etwas ganz anderes, völlig ohne Touristen“

Bergen

Kay Grundig ist 34 Jahre alt, wurde in Bergen geboren und ist somit also ein echter Rüganer. Er zieht mit dem Beginn seiner Lehre 2007 nach Greifswald und später weiter nach Dresden, wo er als Autoverkäufer arbeitet. „Meine Mutter stammt aus Dresden“, so der Familienvater. „Meine Eltern zogen in den 1980er Jahren hier auf die Insel.“

Gemeinsam mit seiner Frau und seinem Sohn besucht er gerade seine Eltern. Rügen sei für ihn noch immer wie seine zweite Heimat, schwärmt er. Die Familie genießt ihre freie Zeit und die Ruhe auf der Insel. Es sei mal etwas ganz anderes so völlig ohne Touristen und das ganze hin und her, verrät Kay. In seiner Freizeit beschäftigt er sich mit Modellbau und Elektromobilität. Außerdem unternimmt er – zusammen mit seiner Familie – gern Ausflüge und Radtouren.

Von Elisa Jäger