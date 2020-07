Bergen

Nach seinem Studium in Flensburg ist der gebürtige Rüganer Jan Kuhfuß (26) in der Bergener Regionalschule „Am Rugard“ gelandet und freute sich auf einen Vorbereitungsdienst für seinen Job als Deutsch- und Physiklehrer. Er lernte seine Mentorinnen kennen, arbeitete in verschiedenen Klassen und ließ sich in Seminaren in Greifswald und Gingst ausbilden. Das war im Oktober letzten Jahres – so weit, so gut.

Dann kam die Corona-Krise und von heute auf morgen war das Referendariat nicht mehr das, was es einmal war. Die OSTSEE-ZEITUNG sprach mit ihm über den Schulalltag in Zeiten einer Pandemie.

Auf der Zielgeraden zu Ihrem Lehrerjob sind die Corona-Einschränkungen eine ziemliche Beeinträchtigung. Was haben Sie bei Bekanntwerden von Lockdown und Schulschließung gedacht?

Zuerst war ich etwas traurig, da ich mich bis März bereits sehr gut in der Schule eingelebt hatte. Das Schönste am Alltag einer Lehrkraft ist, dass man morgens nie genau weiß, wie der Tag verlaufen wird. Und egal wie gut alles durchgeplant ist, es kann immer etwas passieren, auf das man im ersten Moment keine Antwort weiß. Zum anderen geht natürlich die Gesundheit vor und daher konnte ich die Entscheidung der Landesregierung sehr gut nachvollziehen. Und natürlich habe ich auch darüber nachgedacht, ob ich meinen Vorbereitungsdienst in diesen Zeiten wie geplant schaffe.

Homeschooling war ab dem 16. März auf der Tagesordnung an Rügens Schulen. Mit welchen Aufgaben hat Sie die Schule in der Zeit betraut?

Da ich seit Februar bereits im eigenständigen Unterricht eingesetzt war, stand natürlich die weitere Beschulung meiner Klassen im Vordergrund. Hierzu gehörten unter anderem die Ausarbeitung und Kontrolle von Aufgaben und die Beantwortung von Fragen der Schüler und Eltern. Vor allem beim Erstellen der Arbeitsaufträge stand ich immer im Austausch mit meinen Mentorinnen, damit ich auch neue Tricks und Kniffe kennenlernen konnte. Zum anderen gehörte die Bearbeitung von Seminaraufgaben zu meiner Tätigkeit. Dies klingt im ersten Moment nicht viel, hat für mich als Referendar jedoch mehr Zeit als mit „normalem“ Unterricht in Anspruch genommen.

Wie schätzen Sie den Kontakt zu Schülern und Eltern sowie die Ergebnisse der digitalen Hausarbeit ein?

Diese Frage muss von zwei Seiten betrachtet werden. Es gab Eltern und Schüler, die alle Aufgaben fristgerecht und sehr ausführlich bearbeitet haben. Sollte etwas nicht komplett oder unverständlich gewesen sein, wurden kurze E-Mails ausgetauscht. Das war sehr angenehm. Auf der anderen Seite gab es Schüler, von denen ich wochenlang nichts gehört habe und die einen Großteil der Aufgaben nicht bzw. nur unvollständig lösten. Mit der in dieser Zeit eingeführten Plattform „ISERV“ wurde die Kommunikation deutlich erleichtert, denn Lehrer, Schüler und Eltern konnten sich damit online besser verständigen. Das Problem mit den Schülern, die die Aufgaben ignorierten, wurde dadurch leider nicht gelöst.

Was halten Sie als Fan der Naturwissenschaften von einer Option, Unterricht künftig mehr mit modernen Medien von zu Hause aus zu gestalten?

Unterricht von zu Hause ist etwas komplizierter, da der naturwissenschaftliche Unterricht von Experimenten lebt. Dies wurde mir vor allem während der Heimarbeitszeit bewusst. Natürlich wurde auch hier mit Freihandexperimenten gearbeitet, also mit Experimenten, die keine Gefahr darstellen und mit sehr wenig Material umgesetzt werden. Die größeren Experimente können hierdurch jedoch nicht ersetzt werden. Möglich wäre natürlich, dass ich eine direkte Videokonferenz gestalte und mich im Unterricht filme. Hierdurch ist aber die Kommunikation nicht so gegeben wie in einem Unterrichtsgespräch.

Wie wirkt sich der langsame Neustart auf Ihre Ausbildung an der Schule und in den Seminaren aus? Werden Sie Ihr Referendariat verlängern müssen?

Nach etwa zwei Wochen der Schulschließung kam mir langsam der Gedanke, dass ich eventuell mein Referendariat verlängern muss, da ich die Leistungen nicht erbringen kann. Es wurden jedoch schnell durch die Studien- und Fachleiter Alternativen für die Seminare und die damit verbundenen Aufträge geschaffen. Meine Mentorinnen waren stets für mich erreichbar und haben sich viel Zeit für die Klärung von Fragen bzw. die gemeinsame Überarbeitung von Aufgaben genommen. Ebenfalls wurde uns durch die Bildungsministerin versichert, dass niemand einen Nachteil wegen der Corona-Krise zu befürchten habe. Man entwickelte alternative Lösungen für die Prüfungen, die bereits in Kraft getreten sind. Den Verlauf und den Abschluss meiner Ausbildung sehe ich daher nicht gefährdet.

Von André Farin