Rüganer hatten Respekt vor Richter Eggers

Rainer Eggers wuchs im Hamburger Umland auf und wurde nach seinem Jura-Studium Richter in Hamburg, bis er 1991 nach Rügen wechselte. „Ich hatte Lust auf was Neues und folgte einem Aufruf, nach MV zu kommen“, sagt er und fährt fort: „Ich entschied mich für Rügen, weil mir das ländliche Leben hier gefällt. Die Menschen hatten von Beginn an Respekt vor mir, das machte es mir leicht.“ 1993 wurde Rainer Eggers zum Direktor des Amtsgerichts befördert und blieb es bis zu seiner Pensionierung vor elf Jahren. Seit sieben Jahren wohnt der 75-Jährige in Bergen, nachdem er zuvor auf Wittow lebte. Er widmet sich vielfältigen Aufgaben – war Vorsitzender des Seniorenbeirats, Mitglied der Stadtvertretung, ist im Vorstand der DLRG Bergen und organisiert die Veranstaltungsreihe „Wortwechsel“, in der sich über Literatur ausgetauscht wird. „Und meinem Hobby aus der Hamburger Schulzeit bin ich treugeblieben, ich rudere auf dem Kleinen Jasmunder Bodden“, verrät er.

Von Christa Driest