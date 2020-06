Rüganer kämpfen um Volksbank-Filiale auf der  Halbinsel Wittow

Putgarten/Altenkirchen

Die Entrüstung sitzt tief bei den Einwohnern der Halbinsel Wittow im Norden der Insel Rügen: Wie der Bürgermeisterin der Gemeinde Putgarten, Iris Möbius, in der vergangenen Woche mitgeteilt wurde, soll die Filiale der Pommerschen Volksbank in Altenkirchen ab Juli nur noch als SB-Filiale geöffnet bleiben. Das heißt, es wird im gesamten Amtsbereich Nord-Rügen keinen direkten Ansprechpartner mehr von der Volksbank vor Ort geben, der sich um Bankgeschäfte jeglicher Art kümmern könnte.

Die Pommersche Volksbank begründet die Umwandlung der Geschäftsstelle in Altenkirchen in eine SB-Filiale damit, dass die Filiale in den vergangenen Jahren immer weniger von Kunden frequentiert wurde und die immer mehr auf den Telefon- oder Online-Service ausweichen würden. „Die Coronavirus-Pandemie hat diese Entwicklung beim Kundenverhalten zuletzt noch deutlich verstärkt und war ausschlaggebend für unsere Entscheidung“, sagt Jan Stock von der Pommerschen Volksbank. Die Kunden werden allerdings weiterhin Geld abheben und einzahlen, Kontoauszüge drucken und ihren Zahlungsverkehr per SB-Terminal erledigen können.

Schocknachricht für ältere Bürger

„Das ist eine Zumutung“, sagt Iris Möbius. Denn gerade die älteren Einwohner seien bei ihren Bankgeschäften auf Hilfe angewiesen. Wenn dann einmal etwas nicht funktioniere, stehe man allein da. „Ich kenne Mitmenschen, die mit ihrer Chipkarte nicht umgehen können. Wer hilft ihnen, wenn keiner mehr da ist?“

Putgartens Bürgermeisterin, Iris Möbius: Quelle: Flemming Goldbecher

So ist die drohende Schließung auch für Rita Stahnke aus Vitt eine Schocknachricht: „Das bedeutet für mich, dass ich eineinhalb Kilometer bis zur Bushaltestelle laufen und auch in Sagard umsteigen muss, bevor ich dann irgendwann in Sassnitz bei der nächsten Filiale ankomme. Und den Bus muss ich auch noch bezahlen“, beschreibt die Rentnerin. „Ich bin seit 70 Jahren Kundin bei der Volksbank, aber wenn ich eine Wahl hätte, würde ich jetzt die Bank sofort wechseln.“

Gemeinden schließen sich zusammen

Aber auch die Gewerbetreibenden seien auf den persönlichen Service angewiesen, wenn sie ihre Einnahmen mit Unterstützung einzahlen möchten oder sich Kleingeld für die Kassen besorgen wollen. Das müssten sie ab Juli dann in die Volksbank-Filialen in Sassnitz oder Bergen erledigen. Volksbank-Mitarbeiter Jan Stock betont jedoch, dass die Beratungskapazität unter anderem in Sassnitz ausgebaut wurde. Drei feste Berater seien dort vor Ort. „Unseren Kundinnen und Kunden aus Altenkirchen bleiben ihre festen und persönlichen Ansprechpartner so weiterhin erhalten.“

Jan Stock von der Pommerschen Volksbank in Stralsund: „Wir wissen, dass jede Änderung in der Filialstruktur Auswirkungen auf einzelne Menschen hat und haben uns unsere Entscheidung daher nicht leicht gemacht.“ Quelle: Volksbank

Doch das ist den Gemeinden auf der Wittower Halbinsel nicht genug. Deshalb wollen sich die Gemeinden des Amtsbereichs nun zusammenschließen und gemeinsam nach einer Lösung bei der Volksbank fragen. Bei einem Treffen am Montag in Putgarten – unter anderem mit dem stellvertretenden Bürgermeister von Altenkirchen, Matthias Lück, und Breeges Bürgermeister Arno Vetterick – wurden erste Absprachen getroffen.

Mehrere Stunden Fahrt für Kleingeld

Denn was die Umwandlung für die 5000 Einwohner auf der Halbinsel bedeutet, bekommen sie jetzt schon zu spüren. Seit dem 18. März – mit Beginn der Corona-Krise – ist der Kundenservice in der Altenkirchener Filiale bereits eingestellt. „Das geht überhaupt nicht“, sagt unter anderem Ramona Bredow, die mit ihrem Mann eine Fischräucherei in Vitt betreibt. „Ich war den einen Tag mehr als drei Stunden unterwegs, um Kleingeld für alle zu besorgen.“

Da in der Sassnitzer Filiale das Hartgeld zugewiesen wurde, musste sie nämlich noch weiter nach Bergen fahren. „Das kann ich mir aber nicht leisten. Und wie lange soll das erst dauern, wenn die Insel richtig voll ist?“ Anne Kleingarn, Landwirtin aus Fernlüttkevitz, ergänzt: „Aber viele können nicht öffnen, wenn sie kein Kleingeld haben. Nicht jedes Geschäft hat ein Kartenlesegerät.“ Auch für sie sei der eingestellte Service ein Kündigungsgrund.

Ländlicher Raum wird abgehängt

Aber genau da liegt das nächste Problem: Alternativen zur Volksbank gibt es im Norden Rügens kaum, lediglich in Wiek gibt es noch eine Filiale der Sparkasse. „Es ist ein fatales Signal, wenn die ländlichen Regionen immer weiter abgehängt werden“, sagt der Geschäftsführer der Tourismusgesellschaft Kap Arkona, Andreas Heinemann. Immerhin zähle die Region auch Tausende Übernachtungen und Tagesgäste.

Andreas Heinemann, Geschäftsführer der Tourismusgesellschaft Kap Arkona: „Sie werben mit Beratung vor Ort und den Menschen im Mittelpunkt, aber davon sehen wir aktuell wenig. Die Bank zieht sich aus der Verantwortung“. Quelle: Mathias Otto

„ Altenkirchen war für den Norden der Insel der zentrale Ort, an dem die Bürger alles erledigen konnten“, sagt er. Er appelliert an das Verantwortungsbewusstsein der Pommerschen Volksbank, die immerhin eine genossenschaftliche Bank ist. „Sie werben mit Beratung vor Ort und den Menschen im Mittelpunkt, aber davon sehen wir aktuell wenig. Die Bank zieht sich aus der Verantwortung“, sagt Heinemann.

„Entscheidung nicht leicht gemacht“

„Wir wissen, dass jede Änderung in der Filialstruktur Auswirkungen auf einzelne Menschen hat und haben uns unsere Entscheidung daher nicht leicht gemacht“, ist es auch Jan Stock von der Pommerschen Volksbank wichtig zu betonen. „Jedoch sind wir als Genossenschaftsbank unseren Mitgliedern verpflichtet und müssen daher sicherstellen, dass wir solide wirtschaften.“

Die Angebote könnten nur dann aufrechterhalten werden, wenn diese auch von den Kunden in Anspruch genommen werden – dies sei in Altenkirchen zuletzt nur noch selten der Fall gewesen.

Beide Seiten gesprächsbereit

Matthias Lück, stellvertretender Bürgermeister von Altenkirchen, versprach am Montag, dass er das Thema mit in die Gemeindevertretersitzung am 17. Juni nehmen möchte. „Wir werden versuchen, auch jemanden von der Pommerschen Volksbank überzeugen zu können, dass er daran teilnimmt“, sagt er.

Denn dass es eine Alternative geben muss, da sind sich alle Anwesenden des Treffens einig. „Wenigstens die bisherigen Sprechzeiten an drei Vormittagen in der Woche sollten bestehen bleiben“, sagt Putgartens Bürgermeisterin, Iris Möbius. „Wir sind für alle Möglichkeiten, die Filiale zu retten, offen.“ Auch die Bank sei gesprächsbereit. „Für ein Gespräch mit dem Bürgermeister beziehungsweise den Gemeindevertretern stehen die Vorstandsmitglieder selbstverständlich gerne zur Verfügung“, sagt Jan Stock.

