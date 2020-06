Rüganer sind 2020 beste Absolventen des Fachgymnasiums Stralsund

Stralsund/Sellin

Am 3. Juli 2020 finden in der Kulturkirche Stralsund die feierlichen Abschlussveranstaltungen für den Abiturjahrgang 2020 am Fachgymnasium Stralsund statt. 52 Absolventen erhalten im Beisein ihrer Eltern die Zeugnisse der Allgemeinen Hochschulreife.

Ester Bänsch (19) und Silas Handschug (19) blicken mit einem Durchschnitt von 1,7 als Jahrgangsbeste voller Stolz auf ihre Abiturzeugnisse. Sie haben nicht nur gemeinsam das Fachgymnasium Sozialpädagogik besucht, sondern kennen sich bereits aus „Sandkastenzeiten“. Gemeinsam gingen die Rüganer bereits in die Kita „ Olga Benario Prestes“ in Sellin, besuchten hier die Grundschule und erwarben die Mittlere Reife an der Regionalen Schule Binz.

Für Ester Bänsch war die Entscheidung, das Abitur in der Fachrichtung Sozialpädagogik abzulegen, goldrichtig. „Mein Studium wird definitiv in die soziale Richtung gehen“, sagt die 19-Jährige. Dabei hat sie zwei Studienalternativen fest im Blick. „Ich könnte mir vorstellen Soziale Arbeit oder auch Lehramt auf Pädagogik und Psychologie zu studieren.“

Bildungsweg mit Studium fortsetzen

Auch Silas Handschug strebt ein Lehramtsstudium an. Er schwankt noch hinsichtlich der Fächerkombination zwischen Gymnasiallehrer für Mathematik/Informatik und Sozialpädagogik auf Berufsschullehramt.

Auch der beste Absolvent im Bereich Wirtschaft, Jakob Dumrath (20), kommt von der Insel Rügen. Die Voraussetzung zum Besuch des Fachgymnasiums, die Mittlere Reife, hat er an der Regionalen Schule Tom Beyer in Göhren erworben. Nach einem Jahr „Findungsphase“ in der elterlichen Fischräucherei in Groß Zicker und Auslandserfahrungen will auch Jakob Dumrath seinen erfolgreichen Bildungsweg mit einem Studium fortsetzen. „Zur Disposition stehen neben einem beruflichen Werdegang bei der Polizei die Studienrichtungen Betriebswirtschaftslehre, Logistik oder auch Nautik“, beschreibt er seine Vorstellungen.

Mehrere Fachrichtungen

Mit der feierlichen Übergabe der Zeugnisse der Allgemeinen Hochschulreife ist der Abiturjahrgang 2020 Geschichte. Am 31. August startet dann der Abiturjahrgang 2023 seinen dreijährigen Bildungsweg am Fachgymnasium. Das Regionale Berufliche Bildungszentrum des Landkreises Vorpommern-Rügen ( RBB VR) bietet an den Schulstandorten in Stralsund und Velgast die Möglichkeit nach dem erfolgreichen Abschluss der 10. Klasse, das Abitur zu erwerben.

In Stralsund können die Schüler zwischen den Fachrichtungen Elektrotechnik, Sozialpädagogik und Wirtschaft wählen. Am Fachgymnasium Velgast werden die Spezialisierungsrichtungen Ernährungswissenschaften und Wirtschaft angeboten. Bewerbungen für beide Fachgymnasien sind unter Angabe der Fachrichtung und des Schulstandortes an das RBB Vorpommern-Rügen, Lübecker Allee 4, 18437 Stralsund bzw. per Mail an fachgymnasium@rbb-vr.de zu senden.

Von OZ