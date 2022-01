Sassnitz

„Als siebtes und letztes Kind bin ich 1949 in Bergen auf Rügen geboren“, erzählt Erwin Krohn. Aufgewachsen sei er dann die ersten Jahre im nahe gelegenen Dorf Klein Kubbelkow, ehe es die Familie direkt in die Inselhauptstadt an den Rugard zog. „Die Kindheit war die schönste Zeit. Wir hatten ja auch das beste Erlebniszentrum zum Toben direkt vor der Tür: den Wald.“

Nicht minder aufregend wurden seine Jahre nach der Lehre an der Volkswerft Stralsund: „Ich hab beim Fischkombinat Sassnitz angeheuert – Hochseefischerei.“ Auf einem 26 Meter langen Kutter sei der heute 72-Jährige überwiegend in der östlichen Ostsee unterwegs gewesen, aber auch mal in der Nordsee bis zum Ärmelkanal. „Auf See waren wir so lange wie der Sprit gereicht hat – mal drei, mal sechs oder acht Wochen“, erzählt Krohn.

„Auf Rüganer ist Verlass“

Lang ist das schon her, wechselte er doch später in den Polizeidienst an Land, als er seine Frau heiratete. Dennoch ist der Insulaner heute jeden Tag am Sassnitzer Hafen anzutreffen: „Punkt zehn Uhr – hier am Räucherkutter Heimat 2 – treffen wir uns zum Schnacken und dann gibt’s bei dem Wetter einen Grog.“ Darauf sei Verlass. „Denn wenn Rüganer eines sind, dann zuverlässig, pünktlich und ehrlich.“

Von Maria Lentz