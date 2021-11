Ummanz

Simone Mandl kam mit ihrem Mann nach der Wende auf die Insel. Heute betreibt das Paar das Surfhostel auf Rügens Schwesterinsel Ummanz und wohnt in Mursewiek. „Weil es in der Nachsaison dort nicht viel zu tun gibt, widme ich mich über den Winter meinem erlernten Beruf als Korbmacherin“, erzählt sie. Den erlernte Simone Mandl drei Jahre lang in Lichtenfels, wo es Europas einzige Schule für Flechtwerkgestaltung gibt. Obwohl sie im baden-württembergischen Heidenheim aufwuchs, suchte sie immer die Nähe zum Wasser und war als Schwimmerin sogar im Leistungssport aktiv. „Ich wurde auf einer Insel gezeugt und wäre dort auch zur Welt gekommen, wenn mein Vater, der als Berufssoldat auf Sardinien Dienst tat - im Glauben, ich würde ein Junge werden - mir nicht den Militärdienst in Italien hätte ersparen wollen und meine Mutter zur Entbindung nach Deutschland schickte.“ Dass es Ummanz wurde liegt an den günstigen Bedingungen für eine Surfschule. „Außerdem liebe ich Westrügen für die Ruhe, die hier herrscht.“

Von Uwe Driest