Dreschvitz

Simone Janz-Rosenfeld ist in Bergen aufgewachsen. Nach dem Tod der Großmutter zog sie mit ihrer Familie in deren Haus in Dreschvitz. Dort lebt sie mit ihrem Ehemann Christian, der als Logistiker bei der Bahn Gleise erneuert, Sohn Christoph (17) und Tochter Maja (12). „In Zeiten der Pandemie sind wir doch sehr froh darüber, uns zumindest auf dem eigenen Grundstück frei bewegen zu können“, sagt sie.

Die 42-Jährige arbeitet als Integrationshelferin und begleitet einen Grundschüler während des Unterrichts, in den Pausen oder bei Ausflügen. Eben immer dann, wenn die Schule nicht in der Lage ist, die individuellen Bedürfnisse des Kindes mit eigenem Lehrpersonal zu decken.

Für Hobbys bleibt der zweifachen Mutter zwar nicht viel Zeit, aber auf ihr Pferd möchte sie nicht verzichten. So oft es geht, fährt die Familie zum Stall und spannt an. „Das Pferd ist noch eingeritten, weswegen es nur vor der Kutsche gehen könne. „Dann fahren wir ins Grüne oder machen einen Ausflug mit dem Picknickkorb“, sagt sie.

Von Uwe Driest