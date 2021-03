Rüganerin freut sich auf den Sommer

Sassnitz

Anne Klahr (21) wuchs in Sassnitz auf. Nach dem Besuch der Regionalen Schule der Hafenstadt machte sie im Alter von 16 Jahren eine Lehre als Kosmetikerin in einem Binzer Hotel. Weil so eine Lehre drei Jahre dauert, lohnte sich der Umzug in das Ostseebad, wo sie sich eine kleine Wohnung mietete.

„Als ich mit der Lehre fertig war und mich auf mehr berufliche Praxis freute, kam Corona dazwischen“, bedauert die junge Frau. Daran hat sich bis heute nicht viel geändert und deswegen ist sie auch noch weiterhin in Kurzarbeit. Wenn nicht gerade Winter und Pandemie ist, tummelt Anne sich gern mit ihrer Freundin an den Volleyballfeldern unterhalb des Kurplatzes.

„Da finden sich bei schönem Wetter eigentlich immer Mitspieler unter Insulanern oder Urlaubern. Weil ihre Eltern bei Rügen-Helikopter in Mukran arbeiten, durfte sie auch schon mal mitfliegen. „Am schönsten war es, die Kreideküste bei Sonnenschein von oben zu sehen“, schwärmt sie.

Von Uwe Driest