Ev Beier liebt Weihnachtsmärchen und Schneemänner und vor allem schöne Geschichten. Als Kind verschlang sie die Bücher von Astrid Lindgren und Michael Ende, die sie in ihrer Fantasie entschieden geprägt haben. Aufgewachsen auf der Insel Rügen als – wie sie sagt – freies Kind, umgeben von viel Natur, ist die 37-Jährige ausgestattet mit vielem Talenten: Sie singt, textet, komponiert, spielt mehrere Instrumente und produziert Videos. Die kreative Rüganerin lebt mittlerweile in Troisdorf bei Köln. Als Autorin nennt sie sich „Evifee“ und hat das Weihnachtsbuch „Harold, der Clown-Schneemann“ geschrieben. Ein Buch, das die Fantasie der Kinder beflügeln soll.

„Harold ist es sehr wichtig, dass Kinder glücklich sind und dass sie mehr wesentliche und ideelle Werte schätzen wie Freundschaft, Liebe der Eltern und die Natur“, erzählt Ev Beier. Außerdem stehe Harold für Vielfalt. „Jedes Kind ist anders, und braucht Liebe, egal ob reich oder arm, ob mit oder ohne Behinderung, ob dick oder dünn. Niemand ist perfekt! Ein Kind ohne Liebe kann kein glücklicher Erwachsener werden, der einen guten Weg gehen kann“, findet die Autorin. Als Hilfe hat Harold einen Zauberbesen, der die Wünsche der Kinder erfüllen kann.

Idee kam vor vielen Jahren in den USA

Die Idee zu einem lustigen Schneemann kam ihr in Los Angeles, wo sie mit Anfang 20 als Au-pair-Mädchen war und eine Filmschule besuchte. In einer Unterrichtsstunde habe sie in wenigen Minuten einen englischen Text für ein Schneemann-Lied geschrieben. Ein wenig später kam die Melodie dazu, und das Lied „Let's dance in the snowy night“ war geboren. Das Lied wurde auch ins Deutsche übersetzt: „Lass uns tanzen im Zauber der Nacht“.

Hörbuch und Lied entstanden

Die Geschichte, die sie auch dazu geschrieben hatte, war zunächst noch unvollständig. Nach ihrer Rückkehr nach Deutschland war ihre neue Wahlheimat Köln. In der Karneval-Metropole entwickelte sie schließlich den Clown-Schneemann. „Mittlerweile wurden viele herrliche, bunte Bilder von Hand für meine Geschichte gemalt, und es ist über die Jahre ein tolles Buch gewachsen“, so Ev Beier. Dies und das dazugehörige Hörbuch und Lied hat sie im Selbstverlag hergestellt und verfolgt nun weitere Pläne. Das Buch soll ins Englische übersetzt, das Hörbuch nächstes Jahr erneuert und das Lied mit einem Kinderchor eingesungen und aufgenommen werden. Allerdings muss noch das Geld für das Tonstudio und die Produktion gesammelt werden.

Das Coverbild des Buches "Harold, der Clown-Schneemann“. Quelle: RUE

Lesung im Flüchtlingsheim

„Harold“ und „Evifee“ haben in der Vergangenheit schon an ein paar ehrenamtlichen Veranstaltungen teilgenommen. So machten sie Lesungen im Flüchtlingsheim und im Kinderkrankenhaus und besuchten ein Youtuber-Event, wo Spenden für Obdachlose in Köln eingenommen worden sind. Wer „Harold“ näher kennenlernen möchte: Auf seiner Homepage (www.haroldsnowman.com) gibt es Videos von ihm. Dort kann man auch kostenlos einen Wunschzettel oder eine Weihnachtskarte ausdrucken. Außerdem kann man dort Harolds Lied mitsingen oder dazu tanzen.

„Hört nie auf, eure Träume zu verwirklichen. Auch wenn es schwer ist, aber alles muss wachsen und gedeihen“, ist die Botschaft, die Ev Beier aus Erfahrung gern auch anderen Menschen mit auf den Weg gibt.

Von Gerit Herold