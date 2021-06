Bergen

Luise Fröhlich aus Bergen feierte nach dem verlorenen Frankreich-Spiel noch in ihren 29. Geburtstag hinein. „Weil ich sieben Geschwister habe und immer Leben in der Bude war, wollte ich auch immer gern mit Menschen arbeiten“, sagt sie. Nach der Ausbildung zur Restaurant-Fachfrau im Binzer Loev-Hotel arbeitete sie dort anschließend als Food & Beverage Managerin und schmiss später gemeinsam mit ihrem Mann, einem Koch, Betriebe in Prora und Österreich.

Organisatorin, Aushilfe, Reiterin und Paddlerin

Heute organisiert Luise als rechte Hand der Betreiber der Waldbühne Rügen den reibungslosen Ablauf von Veranstaltungen. „Ich bin mit Leib und Seele im Gastgewerbe“, sagt sie. Nebenher hilft sie in der Bergener Physiotherapie-Praxis ihrer Mutter aus.

Auf deren Hof in Swine gibt es nach Feierabend auch für Lise immer genug zu tun. „Dort stehen auf der Weide meine drei jungen spanische Pferde, die ich selber einreite.“ Wenn Zeit und Wetter es erlauben, fährt das Paar mit seinen aufblasbaren SUP-Brettern nach Wreechen und paddelt über den Bodden.

Von Uwe Driest