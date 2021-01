Kasnevitz

Mandy Baumert kam in Stralsund zur Welt, wuchs in Kasnevitz auf und ging in Putbus zur Schule. Sie machte in Binz eine Ausbildung zur Augenoptikerin und arbeitete anschließend noch einige Jahre dort. Als sie 2009 einen Rüganer kennenlernte, der nach München gezogen war, verlegte auch sie den Lebensmittelpunkt in die süddeutsche Metropole. Sie fand Arbeit in ihrem erlernten Beruf und geht in der Freizeit gern Wandern, bleibt dabei aber immer auf den Wegen.

„Zum Klettern bin ich zu Norddeutsch“, meint sie lächelnd. Eine andere Leidenschaft ist für Mandy Baumert das Schreiben. „Ich mache eine Ausbildung zur Autorin – mein Wunsch ist es, haupt- oder freiberuflich Kinder- und Jugendgeschichten zu verfassen“, verrät sie. Zwei- bis dreimal im Jahr kommt die 39-Jährige auf die Insel, um die Familie in Kasnevitz zu besuchen. „Ich fühle mich noch immer als Rügenerin, obwohl ich weggezogen bin. Später möchte ich zurückkommen“, sagt sie entschlossen.

Von Christa Driest