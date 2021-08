Rüganerin reist gern im alten Wohnmobil durch die Welt

Middelhagen

Manja Herter-Koch ist in Baabe aufgewachsen. Sie wollte als Stewardess zur See fahren. Doch das wurde ihr verwehrt, da ihr Elternhaus nicht auf Parteilinie war. So absolvierte sie eine Lehre als Kellnerin in einem Binzer Ferienheim. Nach dem Fall der Mauer ging sie nach Hamburg, wo sie in einem Nobel-Restaurant arbeitete. Dann kam sie zurück, um im Familienbetrieb mitzuhelfen. Schließlich wechselte sie in den Tourismus, arbeitete auch in einem Schweizer Hotel. Nachdem sie ihren Heiko geheiratet hatte, übernahm sie die Büroarbeit in dessen Autowerkstatt in Middelhagen. Seit 2019 ist die 50-Jährige in der Kurverwaltung Sellin beschäftigt. „Ein tolles Team, und die Arbeit mit den Gästen macht großen Spaß.“

Sie vereist selbst gern und oft. „Wir sind Schwedenfans und mit unserem alten Vario unterwegs.“ Oft ist sie auch oft bei Motocross-Wettkämpfen, denn ihr Mann fährt erfolgreich einen heißen Reifen. Ein Faible hat sie für Kräuter, aus denen sie Salben und Öle kreiert. „Die Ringelblume ist mein Favorit“, sagt die Mutter einer Tochter namens Sophie (29).

Von Gerit Herold