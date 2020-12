Sassnitz

Was für Gegensätze am gleichen Ort. Vor vier Jahren: Promi-Auflauf, Händeschütteln, Lachen, große Ziele. Sogar Kanzlerin Angela Merkel ( CDU) kam im August 2016 zum Richtfest des neuen Rohrwerks der Deutschen Bogenn GmbH, einer Tochter der türkischen MIR Holding, in den Fährhafen Mukran auf Rügen. Alles klang nach Aufbruch. Bald sollte es losgehen mit der Produktion. Von den größten Industrie-Rohren weltweit war die Rede.

Im Dezember 2020 herrschen Stille und gähnende Leere auf eben diesem Betriebsgelände. Zwar steht hier das hochmoderne Werk – nahezu komplett eingerichtet – deren Fertigstellung neben Merkel seinerzeit auch Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU), Fährhafen-Chef Harm Sievers und MIR-Holding-Präsident Ibrahim Mirmahmutogullari aus Istanbul feierten – aber gearbeitet wird nicht.

Projekt geriet ins Stocken

Was ist seitdem passiert? Steht hier eine Investruine mitten in einem großen vorpommerschen Gewerbegebiet?Auf keinen Fall, versichern Landesregierung und Unternehmen unisono. „Wir sind weiter sehr optimistisch, dass der Betrieb auf Rügen starten wird und unterstützen da so gut wir können“, sagt Stefan Rudolph, der seinerzeit als Staatssekretär im Wirtschaftsministerium die türkischen Partner ins Land lotste – und die erste türkische Industrie-Ansiedlung in MV perfekt machte.

Da sah alles noch nach einem schnellen Produktionsstart aus: Auch Angela Merkel (4.v.l.) kam zum Richtfest im August 2016 nach Mukran. Rechts neben der Kanzlerin: MIR-Holding-Präsident Ibrahim Mirmahmutogullari. Wirtschaftsminister Harry Glawe (2.v.r.), Fährhafenchef Harm Sievers (3.v.r.) und Staatssekretär Stefan Rudolph (3.v.l.) waren ebenfalls dabei. Quelle: Norbert Fellechner

Das Großprojekt sei allerdings aufgrund einer Verkettung mehrerer ungünstiger Umstände ins Stocken geraten. Ausgerechnet in die Startphase des Rohrwerks sei der Putschversuch in der Türkei 2016 gefallen, dem Verbote im Außenhandel, Ausfuhrstopps und eine starke Abwertung der türkischen Währung folgten. Und dann sei Corona gekommen, beschreibt Rudolph die Situation.

Ausstattung wird vollendet

Dennoch ist nach seinen Worten in der Zwischenzeit noch einiges passiert: „Das Werk steht voller hochwertiger Maschinen. Die Firma ist derzeit dabei, die Ausstattung zu vollenden und kümmert sich um Zertifizierungen, um ihre Rohre im europäischen Markt ausliefern zu können. Erste kleine Lieferungen nach China hat es bereits gegeben“, so der Staatssekretär.

Komplett eingerichtet: Ein moderner Raum für Mitarbeiter wartet auf den Produktionsstart im Rohrwerk. Quelle: Stefan Sauer

Rudolph geht fest davon aus, dass eine umfangreiche Produktion vorbereitet werde, sobald die Corona-Krise abebbe und 2021 internationaler Austausch und Reisen hoffentlich wieder möglich seien: „Die MIR Holding hat in Mukran ein hochmodernes Werk für 30 Millionen Euro hingestellt und bis zuletzt investiert. Da ist nicht davon auszugehen, dass sie sich zurückziehen“, schätzt der CDU-Mann ein.

Vorbereitungen für Produktion zu 95 Prozent abgeschlossen

Das bestätigt Emin Doganey, Wirtschaftsbotschafter für die Türkei in MV, der auch die Kommunikation für die MIR Holding in Mukran übernommen hat: Das Unternehmen setze weiterhin große Hoffnungen in den deutschen Standort, da man vom Rügener Fährhafen aus vielversprechende Absatzmärkte in ganz Europa hervorragend erreichen könne: „Es sind erst vor Kurzem zehn Lastwagen mit neuen Maschinen nach Mukran geliefert worden. Die müssen nun angeschlossen werden“, verdeutlicht Doganey. Aber die dafür benötigten türkischen Experten bekämen in Corona-Zeiten keine Visa von Deutschland.

Führender Rohr-Produzent hat fünf Standorte weltweit Die MIR Holding gehört zu den weltweit größten Herstellern von Kunststoff-Rohren. Das Unternehmen produziert Elemente für Trinkwasserleitungen, Abwasser, Heizungen, Öl, Gas und Sanitäranlagen sowie für die Landwirtschaft. Fünf Standorte hat die Firma bereits – am Hauptsitz in Istanbul, in Corlu und Trabzon (alle Türkei) sowie in Kazan ( Russland) und Baku ( Aserbaidschan). Hier arbeiten insgesamt 450 Mitarbeiter. Rügen ist die sechste Niederlassung – betrieben über die Tochtergesellschaft Deutsche Bogenn GmbH. Hier sollen bis zu 120 neue Jobs entstehen. In Mukran plant das Unternehmen unter anderem bis zu anderthalb Kilometer lange Rohre für Trinkwasserleitungen zu bauen, die in Wüsten eingesetzt werden sollen. Die beiden „n“ in Firmennamen „ Bogenn“ haben übrigens keine besondere Bedeutung, sondern sind ein Marketinggag um von der normalen Schreibweise abzuweichen und Aufmerksamkeit zu erzeugen.

Er setzt auf das kommende Frühjahr: „Dann wird es besser aussehen. Die Vorbereitungen für die Produktion sind zu 95 Prozent abgeschlossen. Wir haben zwar gut zwei Jahre Zeitverlust, aber wir werden das Projekt verwirklichen“, kündigt Doganey an.

Kunststoff-Rohre für Trinkwasser, Öl und Landwirtschaft

Da der Start noch in der Schwebe ist, konnten die Türken bislang keine Fachkräfte verpflichten. Mit 70 Arbeitskräften wollen sie in Mukran starten und bei guter Entwicklung mittelfristig 120 Stellen auf Rügen schaffen, kündigt MIR-Präsident Ibrahim Mirmahmutogullari an. Bis auf einige Führungskräfte werde er keine Leute mitbringen, die Jobs sollen an Menschen aus der Region vergeben werden.

Das Firmenschild am Eingang des 10 000 Quadratmeter großen Geländes der Deutschen Bogenn GmbH im Fährhafen Mukran. Quelle: Stefan Sauer

Das Unternehmen mit weltweit fünf Filialen produziert Kunststoff-Rohre für Trinkwasser, Abwasser, Heizung, Öl, Gas, Sanitäranlagen und Landwirtschaft. Großes Aufsehen in der Branche erregte die Firma in Fachkreisen durch Mega-Elemente für Trinkwasserleitungen, die ungewöhnliche Längen und Breiten aufweisen und durch Rohre, die einem enormem Druck standhalten. „„Für ein Projekt in Antalya hat das Unternehmen jüngst in der Türkei Rohre von 18 Metern Länge und drei Metern Durchmesser für Wasserleitungen geliefert“, betont Stefan Rudolph.

Auch auf Rügen sollen besonders große Rohrteile gefertigt und dann per Schiff oder Schiene in die Welt transportiert werden. Wenn denn der Produktionsstart nach vielen Vorbereitungen und jahrelanger Wartezeit tatsächlich noch gelingt.

Von Alexander Loew