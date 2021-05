Sassnitz

Unwissenheit schützt bekanntlich vor Strafe nicht und „Dummheit schafft Freizeit“, fügt der Volksmund hinzu. Ob es wohl die Paarung beider Eigenschaften oder schiere Gleichgültigkeit war, weswegen ein 18-Jähriger ausgerechnet im Nationalpark Jasmund wie die sprichwörtliche Axt im Walde agierte? Gerade hatte das Nationalparkamt stolz vermeldet, Ranger hätten Treppen, Bänke und Radweg erneuert und so den Wald für den Saisonstart gerüstet. Das dauerhafte Lärchenholz dafür stamme aus den schon einige Jahre zurückliegenden Maßnahmen zur Waldumwandlung oder aus den alljährlichen Arbeiten zur Verkehrssicherung entlang der Straße. Fast zeitgleich meldete die Polizei den Fahndungserfolg wegen einer Sachbeschädigung im Weltnaturerbe. Anfang Mai waren sechs Bäume mit einem Durchmesser von jeweils zehn bis zwanzig Zentimetern gefällt und anschließend zurückgelassen worden. Jetzt habe sich der Täter bei der Kriminalpolizei in Sassnitz gemeldet. „Er sagte aus, dass er die Bäume gefällt hat, weil er eine Kettensäge ausprobieren wollte“, so die Polizei.

Von Uwe Driest