Firmenchef Roger Pieniak plauderte aus dem Nähkästchen und gewährte Einblicke in die Geschichte des Ausnahmeunternehmens aus Prora. Auch das neue Zugpferd der Flotte mit E-Antrieb bekam seinen großen Auftritt.

Der Maschinenbau-Ingenieur Patrick Thies ist seit 2016 der Chefentwickler bei der Wegebahnmanufaktur Jagdschloss-Express in Prora. Eine feuerrote 400-Volt-Zugmaschine mit zwei Waggons steht noch in der Produktionshalle, wo sie den letzten Feinschliff erhält, bevor sie in wenigen Wochen nach Wernigerode im Harz ausgeliefert wird. Quelle: Christian Rödel