Rügen

Svea Rusch verbrachte Kindheit und Jugend in Anklam. Sie machte eine Ausbildung zur Floristin und arbeitete danach in verschiedenen Jobs. Ihren Freund lernte sie früh kennen – er betrieb damals die Diskothek „Hyperdome“ in Murchin nahe ihres Geburtsorts Anklam.

Um den Betrieb nach Teschenhagen bei Bergen zu verlegen, zog das Paar nach Rügen und lebt seit mittlerweile 17 Jahren mit den zwei gemeinsamen Töchtern von sechs und 19 Jahren sowie der Mischlingshündin „Leni“ auf der Insel. „In meinem Geburtsort ist es auch schön, aber hier ist es viel schöner“, verrät Svea Rusch, die seit drei Jahren mit viel Freude in einer Modeboutique in Binz arbeitet.

Das Geschäft wurde im Juni diesen Jahres von Dagmar Lamprecht übernommen und trägt den Namen „Frieda & Meer“. In der Freizeit geht die 40-Jährige viel spazieren und fotografiert. Die Motive findet sie überall auf ihren Wegen. „Ich habe mich in die Insel verliebt und möchte nie mehr weg“, sagt sie.

Von Christa Driest