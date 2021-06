Insel Rügen

Kreidefelsen oder Baumwipfelpfad gehören zu den bekannten Sehenswürdigkeiten der Insel. Vieles haben sich Besucher und Einheimische längst angesehen. Aber nicht umsonst ist Rügen Deutschlands größte Insel – da gibt es viel mehr zu entdecken. Hier erzählen fünf OZ-Redakteure über ihre kleinen und großen Ausflugsziele auf Rügen, fernab der großen Sehenswürdigkeiten.

Kein Haus, Kein Auto – nur Rügen

Klar, ist die Küste Rügens schön, ich liebe aber auch die Ecken, an denen man sich umsehen kann und wirklich kein Haus, kein Auto sondern nur Landschaft sieht. Gibts nicht mehr? Klar! Zum Beispiel auf einer Wanderung ab Gademow in der Nähe von Bergen. Die rund 12 Kilometer lange Tour, die man auch prima joggen kann, führt hinter dem Ort Gademow gen Westen, durch den Ort mit dem hübschen Namen Willihof. Links folgt nach einiger Zeit ein Abzweig nach Platvitz. Der Eindruck: Hier ist die Zeit irgendwie stehengeblieben, die Wiesen und Felder liegen so friedlich und beschaulich da, dass Corona-Pandemie und Tourismustrubel völlig unrealistisch erscheinen. Ein Plattenweg führt rechts in Richtung Kubbelkow.

In Groß Kubbelkow liegt auch eines der besten Restaurants der Insel – allerdings wird hier erst abends serviert, an Feiertagen allerdings auch mittags, eine Reservierung ist allerdings unbedingt erforderlich. In Groß Kubbelkow biegt man links auf einen unscheinbaren Weg ab, der in Richtung eines Wäldchens führt: Das Kubbelholz! Die Straße rechts entlang, bis der Weg in den Wald führt. Nach einer links/rechts Kombination verlässt man den Wald und geht auf einem Weg, der einen kleinen Graben begleitet, weiter nördlich nach Reischvitz. Die Hauptstraße führt über die Felder zurück nach Gademow.

Älter als die Pyramiden: Das Großsteingrab von Nobbin

Es ist mir ein ewiges Rätsel, warum dieses wunderbare Monument nicht ähnlich stark von Besuchern belagert wird, wie das Kap Arkona. Vielleicht ist es aber auch ganz gut so, denn das Großsteingrab von Nobbin wirkt so immer, als hätte ich es eben als erster Mensch wiederentdeckt. Dabei ist die größte, steinzeitliche Grabanlage Rügens schon 1970 bei Ausgrabungen entdeckt worden. Es stammt aus der jungsteinzeitlichen Trichterbecherkultur (4200 bis 2800 v.u.Z) und ist damit sehr wahrscheinlich um einiges älter als die Pyramiden von Gizeh (2620 bis 2500 v.u.Z.). Wen das noch nicht beeindruckt, der stelle sich in die Mitte der Megalithen und lasse die Größe der Anlage auf sich wirken: 34 Meter lang und zwischen acht und elf Metern breit – zwei riesige Wächtersteine am südlichen Ende, ein Baum wächst mitten im magischen Steintrapez – ich fühle ehrfürchtig die Kraft, mit das Großsteingrab errichtet wurde und genieße die einzigartige Atmosphäre. Das Sahnehäubchen obendrauf? Der Blick von der Steilküste auf das blauschimmernde Meer.

Man weiß sofort, warum unsere Ahnen diesen Platz gewählt haben, um ihre hochgestellten Mitmenschen zu bestatten. Grabbeigaben aus der vorrömischen Eisenzeit, slawische Keramikscherben und arabische Münzen aus dem 9. Jahrhundert n.u.Z sind Beweis dafür, dass die Grabanlage lange genutzt wurde. Und solange mich niemand hier stört, kann ich mir einbilden, ganz allein auf der Welt zu sein, verbunden mit den Elementen und meinen Ahnen. Anfahrt: In Nobbin rechts abbiegen, einen knappen Kilometer Richtung Steilküste fahren, dort links abbiegen, das Großsteingrab ist dann nur noch etwa 200 Meter entfernt.

Auf dem Friedensberg in Sellin kann man die Seele baumeln lassen. Quelle: Gerit Herold

Ort der Stille mitten im quirligen Ostseebad Sellin

Es ist zwar kein geheimer Ort, aber durchaus ein sehr magischer. Schon wenn ich die Treppen zum Friedensberg im Selliner Kurpark hochsteige, spüre ich es: ein Gefühl der inneren Ruhe und der Freiheit. Auf dem Plateau kann ich zwischen den hohen Buchen, mit denen Sonne oder Wind spielen, Kraft tanken und einen weiten Blick über die Dächer des Ostseebades bis hin zum Selliner See genießen. Hier ist es eigentlich zu jeder Tages- und Jahreszeit sonderbar still. Und das, obwohl sich die eher unscheinbare Erhebung zwischen der im Sommer sehr hektischen Wilhelmstraße und der August-Bebel-Straße mitten im Ortszentrum befindet.

Es sind nur ein paar Schritte für eine kleine Auszeit, um die Seele baumeln zu lassen. Wieso der idyllische Platz auch ein mystischer und energetischer sein soll, können Besucher an verschiedenen Stationen nachlesen. Es heißt, dass sich Albert Einstein während seines Aufenthaltes 1915 hier inspiriert haben lassen soll. Bewiesen ist das zwar nicht, doch der Mythos, dass das Jahrhundertgenie hier den entscheidenden Impuls für die ein Jahr später publizierte allgemeine Relativitätstheorie bekam, bleibt.

Wenn ich mit meinen Kindern hier oben bin, gehen wir danach noch zum „Trimm-Dich-Pfad“, der sich am Weg zum Friedenberg befindet. An den verschiedenen Fitnessgeräten können wir balancieren und die Arm-, Bein- oder Rückenmuskulatur stärken. Jedes Mal ein echter Spaßfaktor.

Das Kliff zwischen Sassnitz und Mukran

Wer es auf sich nimmt, den stellenweise etwas unwegsamen Hochuferweg zwischen Neu Mukran und Sassnitz-Dwasieden zu begehen, kann mit einem schönen Blick auf den Fährhafen belohnt werden. Die beste Perspektive dafür ist die „Quosnickberg“ genannte Erhöhung neben dem Golfplatz. Der kleine Platz ist auch über die L29 oder Alt Mukran zu erreichen und findet sich in bester Lage oberhalb der Ostsee mit fantastischem Blick über Landschaft und Prorer Wiek. Mit etwas Glück legt gerade die als Katamaran gebaute Schnellfähre „Skane Jet“ an oder ab, die Passagiere ins schwedische Ystad bringt. Auch die Fähre nach Bornholm und allerlei Frachtschiff laufen den Hafen an.

Das bis zu 15 Meter hohe Kliff zwischen Sassnitz und Mukran zählt zu den geologisch interessantesten der Insel, weil es besonders von Abtragung betroffene ist. Das etwa zwei Kilometer lange Steilufer besteht aus eiszeitlichen Ablagerungen und Schreibkreide. Besonders auffallend ist die große Kreide-Scholle an der „Hölle“ im Bereich des Dwasiedener Waldes. Von Zeit zu Zeit kommt es dort durch Niederschläge und Frost zu umfangreichen Abbrüchen und Rutschungen. Die dadurch am Fuße des Kliffs angehäuften Lockermassen werden alsbald vom Meer abgetragen. Danach können sich neue Abbrüche entwickeln. Auf diese Weise weicht das Kliff stellenweise um etwa 25 Zentimeter pro Jahr zurück. Andere Bereiche des Steilufers sind teilweise bewachsen und und daher von Erosion weniger betroffen. Zwischen Büschen hindurch bietet sich dann mancher Blick durch eine kleine Schlucht auf den Geröllstrand.

Kleiner Badeort mit viel Geschichte

Klein und unscheinbar, hat aber dennoch sehr viel zu bieten – für Badegäste, Geschichtsinteressierte, Angler oder Radfahrer. Die Rede ist von Groß Stresow. An diesen überschaubaren Ort am Greifswalder Bodden fahren viele Menschen vorbei, die entlang der alten Bäderstraße in Richtung Ostseeküste nach Binz, Sellin oder Göhren fahren. Ein unscheinbares Schild führt von der Landesstraße 29 in den knapp zwei Kilometer entfernten Ort. Noch nicht einmal 50 Einwohner leben hier auf einer Fläche von 106 Hektarn. Diese Information, eingemeißelt in einem Feldstein, bekommen Radfahrer als erstes zu Gesicht, wenn sie von Lauterbach kommend in den Ort rollen.

Bekannt ist das 1318 erstmals erwähnte Fischerdorf durch das Standbild von Friedrich Wilhelm I. auf einer Säule. Es erinnert an die Landung am 15. November 1715 auf Rügen während des Pommernfeldzuges 1715/1716. Hier fand eine Schlacht zwischen den vereinigten Streitkräften der Preußen und Dänen gegen schwedische Truppen statt. Fürst Leopold von Anhalt-Dessau konnte diese Schlacht gewinnen und die seit 1648 von der schwedischen Krone regierte Insel Rügen zurückerobern. Das originale Standbild steht beim sogenannten „Verräterhaus“ an der Dorfstraße. Eine Kopie aus dem Jahr 2015 befindet am Originalstandort auf einer Steinsäule als Landmarke oberhalb des Dorfes.

Schon längst kein Geheimtipp mehr ist Haases Eishütte in Strandnähe. Viele Radler kommen hier auf ein Erfrischungsgetränk, eine Bratwurst mit Pommes oder eine Portion Eis vorbei und genießen von dort den Ausblick auf den Bodden.

