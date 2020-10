Gingst

Auf ein einmonatiges Fahrverbot und eine Geldstrafe von 500 Euro muss sich ein 51-jähriger Mann aus dem Amtsbereich „West Rügen“ einstellen. Polizisten des Bergener Hauptreviers ertappten ihn am Dienstag gegen 14.30 Uhr bei einer Alkoholfahrt in Gingst. Nachdem das Atemalkoholmessgerät einen Wert von über 0,5 Promille anzeigte, musste er die Polizisten aufs Revier begleiten. Um einen gerichtsverwertbaren Wert zu ermitteln, durfte der 51-Jährige dort noch einmal pusten – in ein sogenanntes Evidentialgerät. Das Ergebnis: Der Rügener hatte 0,58 Promille intus.

Von Anja Krüger