Lauterbach

Dr. Veronika Suhrbier kam in Berlin zur Welt und wuchs am Stadtrand im Grünen auf. Nach der Schulzeit studierte sie an der Humboldt-Universität zu Berlin Medizin. „Ich arbeitete mein ganzes Berufsleben hindurch als Ärztin – das war von Kindheit an mein Traumberuf “, erinnert sie sich.

Sie zog zwei Söhne groß, die mittlerweile 40 und 45 Jahre alt sind und in Berlin und Dresden leben. Nach Rügen kam die 70-Jährige im Januar 2017. „Ich mochte die Ostsee schon immer und bin glücklich, jetzt hier zu wohnen.“

Um die 91-jährige Mutter, die in Berlin lebt, zu unterstützen, hat sie auch dort noch eine Wohnung und pendelt zwischen beiden Welten. Dr. Veronika Suhrbier hat ihren neuen Lebensmittelpunkt in Lauterbach nahe des Hafens gefunden. Sie liest mit Vorliebe Biografien, besucht Konzerte auf der Insel, entspannt beim Nähen und wandert mit ihrem Hund Rusty. „Ich laufe ganz besonders gern den ,Pfad der Muße und Erkenntnis‘ im Goor-Wald“, verrät sie.

Von Christa Driest