Klare, moderne Architektur aus wenig Beton und viel Glas, Terrassen, Balkone, bodentiefe Fenster gliedern die Fassaden der vierstöckigen Gebäude, deren oberste Etagen Penthouse-Charakter haben. Das Bild von den Gebäuden, das die Planer, Projektentwickler und Investoren Alexander Neumann und Michael Jacobi an jenem Abend im Sassnitzer Bauausschuss per Beamer auf die Leinwand des Ratssaales projizieren, hat man so oder so ähnlich schon an anderer Stelle gesehen. Luxus-Eigentums- oder Ferienwohnungen in diesem Stil entstanden und entstehen vielerorts in begehrten Wohnlagen, ob an der Ostseeküste oder in Großstädten. Nur geht es in diesem Fall weder um ein heiß begehrtes Baugrundstück in einem Rügener Badeort noch um unbezahlbares Wohneigentum oder eine Feriennutzung. Hier, am Sassnitzer Stadtrand, sollen künftig Insulaner mit ganz normalem Einkommen ein Zuhause finden – in bezahlbaren Mietwohnungen.

Auch wenn man es ihnen nicht ansieht: Es sollen Sozialwohnungen sein, die Jacobi und Neumann in Sassnitz-Lancken planen. Das Areal hinter dem Lidl-Markt ist seit Jahren verwaist, verwildert liegt es brach. Kaum jemand verirrt sich dorthin. Auch Michael Jacobi und Alexander Neumann hatten es eher zufällig entdeckt. Ihr eigentliches Interesse galt ursprünglich der sogenannten Kuh-Kapelle, dem einst prachtvollsten Stall in ganz MV, aus dem sie offenbar etwas machen wollten. Daraus wurde nichts. „Wir sind uns mit der Eigentümerin letztlich nicht einig geworden“, sagt Michael Jacobi. Dafür begannen sie, sich für das übrige Areal des ehemaligen Gutshofs in Lancken zu interessieren – und entwickelten das Projekt für den Bau von Sozialwohnungen.

Eigentum für Insulaner oft unbezahlbar

Der Bedarf an qualitativ hochwertigem und gleichzeitig bezahlbaren Wohnraum auf Rügen sei hoch, sagt Neumann. Er beruft sich auf eine Studie, die noch nicht gänzlich abgeschlossen ist. Demnach mangelt es vor allem an größeren Wohnungen. Die vorhandenen befänden sich meistens in den Plattenbauten. Wer etwas anderes sucht, dem bleibt oft nichts weiter übrig als nach Eigentum zu schielen. Und das ist auf Deutschlands größter Insel teuer und bleibt für viele Einheimische unbezahlbar.

Das Gutshaus in Lancken soll abgerissen werden, falls an dieser Stelle eine kleine Wohnsiedlung entsteht. Quelle: Maik Trettin

Deshalb wollen Jacobi und Neumann Sozialwohnungen bauen. Wegen eines anderen Projektes hatten sie deswegen bereits Kontakt zum entsprechenden Schweriner Ministerium aufgenommen und auch schon im Landesbauausschuss vorgesprochen. Beide sind überzeugt: Günstig wohnen muss nicht billig aussehen. Die Entwürfe, die sie den Mitgliedern des Sassnitzer Bauausschusses präsentierten, sollen auch für den Otto Normalverbraucher bezahlbar sein. Beide kalkulieren mit einer Kaltmiete von sechs Euro je Quadratmeter.

Moderne und sparsame Technik

Geplant ist der Bau von fünf Stadthäusern mit insgesamt 80 Vier-, Drei- und Zweiraumwohnungen. Deren Bewohner sollen nicht nur ein Zuhause mit moderner Architektur, sondern auch mit moderner Technik bekommen. Die Wärme soll aus einem kleinen Blockheizkraftwerk (BHKW) oder einer mit Hackschnitzeln befeuerten Heizung gewonnen werden. Holzreste stünden ausreichend zur Verfügung, haben Vorgespräche mit einem Garten- und Landschaftsbaubetrieb ergeben. Ein mögliches BHKW könne anfangs mit Gas betrieben und später auf den Energieträger Wasserstoff umgerüstet werden. Die Flachdächer böten genügend Platz für Photovoltaik-Module. Die kleine Siedlung könnte sich fast autark über den Solarstrom versorgen. Denkbar wäre, den Bewohnern eine Solarstrom-Flatrate anzubieten.

Fraglich bleibt, wer dort künftig zu Hause sein wird. Eine kleine Siedlung voller Sozialwohnungen – schafft man damit am Stadtrand einen sozialen Brennpunkt? Michael Jacobi und Alexander Neumann verneinen das. Voraussetzung für den Bezug einer Sozialwohnung, deren Mieten für viele Jahre konstant bleiben, sei zwar ein Wohnberechtigungsschein. Aber den bekomme beispielsweise eine vierköpfige Familie bis zu einem monatlichen Brutto-Einkommen von knapp unter 4000 Euro. „Das wird hier kein sozial schwaches Quartier“, versichert Michael Jacobi.

Der Berliner hat mit dem Wohnungsbau auf Rügen bereits Erfahrung. 300 Wohnungen hat er in einem der Blöcke in Prora gebaut. Jetzt wollen er und Alexander Neumann in Sassnitz das nächste Projekt in Angriff nehmen. Das marode Gutshaus – das im Zuge des Wohnungsbaus abgerissen werden soll – haben sie bereits erworben, das größte Grundstück, das zur Umsetzung ihres Vorhabens benötigt wird, befindet sich im Landeseigentum, zwei kleinere Flächen gehören der Stadt. Sollte man sich hier mit dem Projekt anfreunden, könnten sich Michael Jacobi und Alexander Neumann auch vorstellen, auf zusätzlichen Flächen ein komplett neues Wohnquartier zu errichten. Im Bauausschuss rannten sie mit ihrer Idee des sozialen Wohnungsbaus jedenfalls offene Türen ein. Ob allerdings der Standort dafür, am Stadtrand und weitab „vom Schuss“, optimal ist, wird noch weiter zu diskutieren sein.

