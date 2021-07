Bergen

Ein hoher Gewinn für den Bergener Manfred Schittko. Der 87-Jährige aus Bergen bekam eine E-Mail, in der mitgeteilt wurde, dass er zufällig ausgewählt wurde und drei Millionen Dollar gewonnen hat. Der Rentner enttarnte schnell, dass Betrüger mit dieser Masche am Werk waren. Er reagierte zwar, indem er antwortete, aber ohne Kontodaten herauszugeben. Die Polizei lobte diese Reaktion, warnt aber trotzdem vor Betrügern, die auch auf anderen Wegen versuchen können, an das Geld zu gelangen.

„Sehr geehrter Begünstigter, Grüße dich. Ich bin Julie Leach, die Mega-Gewinnerin von 310,5 Mio. USD. Beim Mega Millions Jackpot spende ich an 5 zufällige Personen“, stand in der E-Mail (emakprecious@gmail.com), die Manfred Schittko am 19. Juli erhielt. Seine E-Mail wurde nach einem sogenannten Spinball zufällig ausgewählt. Damit zähle er zu den Gewinnern und erhalte drei Millionen US Dollar. „Bitte leiten Sie Ihre Akzeptanzbotschaft an uns weiter. Bleib gesegnet“, damit wurde diese E-Mail beendet.

„Wenn es unverschämt wird, antworte ich auch mal“

„Ich kann sehr gut unterscheiden, welche E-Mails von Betrügern abgeschickt wurden. Normalerweise packe ich diese dann sofort in den Papierkorb. Doch wenn es zu unverschämt wird, antworte ich auch mal“, sagt der rüstige Rentner. Das tat er auch fast sechs Stunden später, indem er schrieb, dass er erstaunt über diesen Glücksfall ist, er aber auch vorsichtig sei.

Deshalb sein Vorschlag: „Da ich meine Bankdaten so nicht preisgebe, wäre die Alternative ein Überweisungsscheck an meine Postanschrift per Einschreiben, worüber ich mich riesig freuen würde. Den kann ich dann bei meiner Bank einlösen.“ Da wäre für die Gegenseite kein Risiko dabei, die Spende würde somit nicht in falsche Hände geraten. „Vertrauen beruht immer auf Gegenseitigkeit.“

600 Euro Anmeldegebühr

Am selben Tag kam die Antwort von Ben Miroslav, Geschäftsführer einer sogenannten „Capital onebank“ (capitalonebank47@gmail.com), dass der Vorstand der Bank nach der Bearbeitung der Spende die Mittel für die Empfänger genehmigt hat. Mit dem Zusatz: „Bevor wir den Spendenbetrag an Sie überweisen können, müssen Sie die Anmeldegebühr der Bank in Höhe von 600 Euro zahlen. Ich möchte, dass Sie wissen, dass das Spendengeld nach der Zahlung auf Ihr Konto überwiesen wird.“

Gewinnspiel und Enkeltrick In der Stralsunder Beratungsstelle der Verbraucherzentrale tauchen häufig Fälle der sogenannten Kreditvermittlung im Internet auf. Die Verbraucher suchen nach einem günstigen Kredit (ohne Schufa), erhalten in aller Regel jedoch lediglich eine Kreditkarte, die per Nachnahme gegen 150 Euro verschickt wird und nur für ein im Guthaben geführtes Konto funktioniert. In der „analogen“ Welt werden Rentner nach wie vor über Kontaktanzeigen in den kostenlosen Wochenendzeitungen um 4-stellige Beträge gebracht. Des Weiteren werden immer wieder gerade Rentner mit angeblich wertvollen Büchern zur Geldanlage abgezockt. Bei der Polizei tauchen im Jahr 2021 in der Rubrik „Straftaten zum Nachteil älterer Menschen“ 218 Fälle auf, insgesamt wurden 95 000 Euro erbeutet. Im Vergleich zu den Landkreisen Vorpommern-Greifswald (280 000 Euro) und Mecklenburgische Seenplatte (400 000) liegt Vorpommern-Rügen deutlich drunter. Die meisten Fälle, die bei der Polizeiinspektion Stralsund gemeldet werden, stehen im Zusammenhang mit Gewinnspielen oder dem klassischen Enkeltrick.

„Es ist ja schön, was da beschlossen wurde. Sie können die 600 Euro von der Summe auf meinem Verrechnungsscheck abziehen“, antwortete Manfred Schittko. Und weiter: „Man sollte andere Leute nicht für dümmer halten, als man selber ist.“ Am 22. Juli kam die letzte E-Mail der „Capital onebank“. In einem schlecht verständlichen Deutsch wurde dem Rentner mitgeteilt, dass sie volles Verständnis dafür haben, wenn er seine Bankdaten nicht herausgibt.

Lieber löschen als antworten

Laut Polizei hat Manfred Schittko richtig gehandelt, indem er nicht leichtgläubig seine Bankdaten herausgegeben hat. Dieser E-Mail-Verkehr könnte aber im Nachhinein noch brisant werden für den 87-Jährigen. „Denn nun wissen die Betrüger, dass diese E-Mail existiert. Es kann nun vorkommen, dass andere E-Mails folgen, die gefährlich werden können. Etwa, wenn man einen Link anklicken muss und sich dahinter eine Schadsoftware für den Computer befindet. Deshalb ist es immer ratsam, schon bei dem kleinsten Verdacht solche E-Mails sofort zu löschen“, sagt Nicole Buchfink, Sprecherin des Polizeipräsidiums Neubrandenburg.

„Der Rentner hat grundsätzlich nichts falsch gemacht. Wir empfehlen allerdings in solchen Fällen, gar nicht zu reagieren. Schon die Höhe des vermeintlichen Gewinns sollte einen misstrauisch werden lassen“, sagt auch Anja Offermann, Beraterin der Verbraucherzentrale MV. Ob als Massensendung verschickt oder per Telefon, SMS oder als E-Mail unter die Leute gebracht: Firmen, die eine Reise, ein Auto oder einen Geldgewinn zu verschenken haben, wollen mit ihrer Mitteilung regelmäßig nur Kasse machen.“

Verbraucherzentrale rät

Vier Tipps kann sie in diesem Zusammenhang geben. Nichts zahlen: Als vermeintlicher Glückspilz sollte man niemals mit geforderten Beträgen in Vorkasse treten – weder in bar noch per Nachnahme. Und keine Ermächtigung zur Abbuchung irgendwelcher Beträge vom Konto erteilen. „Das Geld ist meist verloren, während man vergeblich auf den Gewinn wartet.“ Mit persönlichen Daten geizen: Da es viele Firmen darauf anlegen, an persönliche Daten zu kommen, um Namen und Adressen weiter zu verkaufen, muss man damit rechnen, bald mit erneuter lästiger Werbung und weiteren Gewinnbenachrichtigungen überhäuft zu werden.

Angegebene Telefonnummern nicht anrufen: Keine teuren Telefonnummern unter 0900 oder 0137 anwählen. „Sonst droht, dass man möglichst lange in der Leitung gehalten wird und dies bei der nächsten Telefonrechnung teuer bezahlen muss – natürlich ohne einen Gewinn zu erhalten“, sagt Anja Offermann. Absender prüfen: Wichtig ist, dass die Gewinnfirma mit einer vollständigen Anschrift auftritt.

