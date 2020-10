Rügen

Nachhaltiges Bewusstsein beginnt bei den kleinen Dingen im Alltag. Das heißt zum Beispiel, Neues aus Altem schaffen, regional einkaufen und genießen, Müll aufsammeln statt liegenzulassen und die Natur bewusst wahrzunehmen. Die Rügener Woche der Nachhaltigkeit findet in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal in Folge statt.

Auf insgesamt fast 40 unterschiedlichen Veranstaltungen zeigen Partner der Region Perspektiven und Möglichkeiten für einen schonenden Umgang mit unseren Ressourcen und unserer Natur. Los geht es am 9. Oktober mit einer Buchpräsentation in Bergen unter dem Titel: „102 grüne Karten zur Rettung der Welt“. Das Greifswalder Magazin Katapult zeigt den Besuchern, wie ernst der Zustand der Erde ist – aber auch, wie leicht es wäre, ihn zu verbessern.

Führungen, Vorträge, Baumpflanzungen

Bis zum 17. Oktober folgen Themenführungen, Vorträge, Müllsammel- und Upcyclingveranstaltungen, Baumpflanzungen, Filmvorführungen und Radtouren. Alle Aktionen vermitteln auf ihre Weise Möglichkeiten einer nachhaltigen Lebensweise. „Kurze Wege, langer Genuss“ heißt es auch in diesem Jahr wieder mit der „regionalen Speisekarte“, bei der sich erneut ausgewählte Gastronomen der Insel beteiligen.

Diese zeigen, wie gut sowohl traditionelle Gerichte als auch moderne Kreationen schmecken, wenn nur die besten Zutaten aus der Region verwendet werden. Neben vielen weiteren Mitmach-Aktionen und Veranstaltungen, wie dem Schäferfest in Groß Zicker am 14. Oktober oder einer Baumpflanzaktion am 15. Oktober in Baabe, zählt auch eine inselweite Müllsammelaktion am 16. Oktober zu den Höhepunkten der Woche der Nachhaltigkeit.

Gemeinschaftliche Aktion

Am 17. Oktober endet die Woche der Nachhaltigkeit mit einer Pilzwanderung durch die Baaber Heide, zu der das Biosphärenreservat Südost-Rügen und der Verein Insula Rugia gemeinsam einladen. Weitere Informationen zur Woche der Nachhaltigkeit, zu den Hygieneauflagen und den teilweise notwendigen Anmeldungen finden Interessierte unter www.ruegen.de/nachhaltigkeit.

Die Rügener Woche der Nachhaltigkeit ist eine gemeinschaftliche Aktion des Biosphärenreservates Südost-Rügen, des Tourismusverbandes Rügen, der Rügen Produkte, des Forstamtes Rügen, des Nationalparkes Jasmund, des Nationalparkzentrums Königsstuhl, des Naturerbe Zentrums Rügen und vieler weiterer Partner der Region.

Von OZ