Rügen: Alle wollten das neue Hundezimmer sehen

Bergen

Die noch etwa 30 Katzen in der Tiernotstation in Bergen-Tilzow reduzierten sich am Sonntag weiter. Die kleine Lena-Marie Assmann (11) verlor ihr Herz an den zutraulichen Hannes. Weil der nicht ohne seine Freundin Hanna zu haben war, stimmten die Eltern zu, beide Tiere zu adoptieren. „Wir bereiten zuhause alles vor und holen das Katzen-Paar am kommenden Wochenende nach Stralsund “, so der Vater.

Eigentlich aber ging es am Sonntag um des Menschen besten Freund. Am Tag des Hundes beging der Tierschutzverein Rügen-Hiddensee sein 30-jähriges Jubiläum mit einem Tag der offenen Tür. Neben Unterhaltung und Informationen rund um den Hund, hatten Halter, Hunde und Publikum viel Vergnügen beim Hunderennen, bei dem Dackelbeine, Hütehund und sogar Clown Max gegeneinander antraten.

Einrichtung bietet künftig Tagespflege für Hunde

Neu in der Anlage ist vor allem das „Hundezimmer“, ein Raum, in dem künftig Vierbeiner kurzfristig aufgenommen werden können, deren Herrchen oder Frauchen sich aus gesundheitlichen oder beruflichen Gründen vorübergehend nicht kümmern können. „Nach unserem Aufruf haben wir richtig schöne Möbel dafür bekommen“, sagt Andrea Köster. Das Vorstandsmitglied betont dabei, dass sich nicht um eine Pension, sondern lediglich eine Tagespflege handele. „Es gibt den Bedarf auf der Insel und wir hatten viele Anfragen danach.“ Ab Anfang Juli werden Vierbeiner in dem Raum mit Hundeklappe und Außenbereich aufgenommen. Die Preise sollen bei etwa zwölf bis 15 Euro je Tag liegen. Heike Hartmann findet die neue Möglichkeit „ganz toll“ und würde ihre Bolonka-Hündin Flecki bei Bedarf sofort dort lassen. Ein Katzenzimmer soll später ebenfalls noch folgen.

Die derzeit nur noch fünf Hunde seien entweder nicht gesund und würden zum Teil teure Medikamente benötigen oder in ihrem Verhalten nicht zuverlässig, so Köster. Um den Zustand zu ändern, soll sich künftig eine Trainerin der Tiere annehmen. Mit dem Training von Hunden verdient auch Christine Waubke ihr Geld, die darüber an ihrem Stand in Tilzow informierte. Die Absolventin der Rütter-Hundeschule erwarb ein Grundstück in Rothenkirchen und möchte dort im kommenden Jahr mit Planung und Bau einer Hundeschule beginnen.

Neben Hunden und Katzen fanden jüngst auch eine Schildkröte und eine Kaninchen-Dame mit fünf Jungtieren Obdach. Bei dem gut besuchten Fest gaben sich auch Politiker aller Parteien im Wahlkampf bei herrlichstem Sonnenschein ein Stelldichein, brachten manchen Scheck mit und auch Clown Max spendete die Einnahmen aus seiner Zuckerwatte.

Von Uwe Driest