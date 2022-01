Nur noch bis Ende Februar können Besucher den Königsstuhl auf Rügen betreten, wo die Arbeiten für die neue Aussichtsplattform voranschreiten. Tolle Sicht aufs Meer hat man aber auch an anderen Stellen auf Jasmund und der gesamten Insel. So am Hochuferweg zwischen Sellin und Binz. Warum es dort eine „Ufersicht Waldhalle“ gibt, ist aber nicht jedem verständlich.