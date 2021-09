Bergen

Selten haben die Teilnehmer der Boddenrundfahrt so gezittert. „In der Nacht zuvor kam ja noch mal gut was runter – da habe ich mir schon das Schlimmste ausgemalt“, erklärt Herbert Trilk. Der Veranstalter der 27. Boddenrundfahrt konnte aber aufatmen: Zwar gab es einige leichte Schauer zwischendurch, die befürchteten Regengüsse blieben aber aus.

50 Rennradfahrer waren seinem Ruf gefolgt und machten sich auf eine gemeinsame, sportlich orientierte Ausfahrt über Rügen. Die Mehrzahl wählte die 115 Kilometer lange Strecke, 15 Teilnehmer fuhren 75 Kilometer, acht Rennradler gaben sich mit 45 Kilometern zufrieden. Alle kamen trotz regennasser Straßen heil an. „Hinter Ummanz war es knapp, da sind zwei unserer Rennradler gestürzt. Die herabgefallenen Pflaumen und Mirabellen hatten den Wegbelag in Schmierseife verwandelt. Wir sind froh, dass nichts passiert ist“, atmet Trilk auf.

Ehrenmitgliedschaft für Polizeichef

Polizeikommissar Robert Fischer vom Polizeihauptrevier Bergen: "Ich habe diese Tour sehr gerne begleitet, sie war nicht nur landschaftlich sehr schön, sondern auch sportlich. Wir sind langsam mit 15 bis 20 Kilometern pro Stunde gestartet und zum Schluss mit 35, fast 40 Kilometern pro Stunde durchs Ziel gefahren. Ich fahre selbst nur ab und zu Rad und kann nachvollziehen, welchen Spaß die Teilnehmer heute hier hatten. Man merkt auch, dass sie ihre Räder beherrschen." Quelle: Gaia Born

Seit zwei Jahren führt die Route über die weniger befahrenen Nebenstraßen. „Früher haben wir die Bundesstraßen genutzt, aber da sind wir mit den Autofahrern ins Gehege gekommen“, erklärt Trilk. Für seine Veranstaltung mussten keine Straßen gesperrt werden – aber ein Polizeiauto führte die Tour mit Blaulicht an. „Dafür sind wir der hiesigen Polizei sehr dankbar. Das Blaulicht diszipliniert den Verkehr doch ungemein“, zwinkert Trilk.

Der Verein hatte im Juli dieses Jahres den Leiter des Polizeihauptreviers Bergen, Mario Ullrich, zum Ehrenmitglied des Vereins gemacht. „Er fährt selbst gern Rad und kann uns nachfühlen, wie es ist, auf den viel befahrenen Straßen unterwegs zu sein. Mit dieser Ehrenmitgliedschaft wollten wir uns für die gute Zusammenarbeit der letzten Jahre bedanken.“ Dass die Tour sicher verläuft, verdankt der Verein auch der Entscheidung, sie eher klein zu halten. „Gerade in den 90er Jahren war das Interesse an der Rundfahrt groß. Das war irgendwann einfach nicht mehr zu stemmen. Daher haben wir uns auch in diesem Jahr entschieden, nach dem Motto „klein aber fein“ zu agieren. Das mindert unser Risiko als gemeinnütziger Verein und auch für die Fahrer doch sehr.“

Von Südtirol nach Venedig

Ein Teil der "alte Garde" des Radsportvereins "Tour d´ Allée": Siegfried Wolter (69), Jürgen Kalinowsky (72) und Ralf Herrmann (79) halten sich mit dem Rad fit. Quelle: Gaia Born

Das schätzen auch die Teilnehmer, für viele ist die Boddenrundfahrt ein fester Termin im Jahreskalender. So auch für Ralf Herrmann. Der 79-Jährige – er feiert noch in diesem Jahr seinen 80. Geburtstag – ist fit wie ein Turnschuh und 423 Kilometer aus Braunschweig angereist. „Mal nicht teilnehmen? Das geht gar nicht. Dann kommen sie alle und fragen, ob ich krank bin. Es geht nicht nur um den Sport, sondern auch um die Menschen, die hier jedes Jahr zusammenkommen. Wir sind schon viele Touren gemeinsam gefahren, das schweißt zusammen.“

Seine Gefährten Siegfried Wolter (69) und Jürgen Kalinowsky (72) nicken. Auch für sie gehört die Boddenrundfahrt einfach dazu. „Radfahren ist einfach der beste Sport. Wir haben früher auch Handball, Fußball oder Tennis gespielt – aber mit Arthrose, Kniebeschwerden oder künstlichem Hüftgelenk ist Radfahren ideal.“

Die Herren nehmen ihre körperlichen Malessen mit Humor – und können das auch: Sie sind bewundernswert fit und gut dabei. „Ich fahre jeden Tag zehn Kilometer Rad und walke viel. So halte ich mich gesund“, verrät Herrmann. Mit seinem Enkel ist er neulich noch von Südtirol über die Dolomiten nach Venedig geradelt.

„Ich kann mir viel abschauen“

Philipp Peters will sich bei den alten Hasen noch Tricks für das Rennradfahren abschauen und schätzt das Gemeinschaftsgefühl der Boddentour. Quelle: Gaia Born

Auch, wenn das mit dem Nachwuchs so eine Sache ist: Bei der Ausfahrt zeigte sich, dass auch die Jungen ein Interesse am Rennradfahren haben. Philipp Peters, 32, ist zum ersten Mal mitgefahren und strahlt. „Es war toll. Ich bin vor einem Jahr vom Mountainbike auf Rennrad umgestiegen und spule die meisten Kilometer über das Rennrad ab“, sagt er.

Er ist noch neu und will die Tricks der Profis erst noch lernen. „Da kann ich mir hier viel abschauen, die alte Garde hat sehr gut vorgelegt und mitgehalten. Hier geht es um den Spaß und das gemeinsame Erlebnis. Die Tour hat ja keinen Wettkampfcharakter, das ist für mich genau richtig.“

Medaillen, Urkunden und Kuchen

Aber auch ein Rennen will Peters bald mal mitfahren. Da könnte er einem seiner Radgefährten nacheifern: Der 47-jährige Olaf Wutzke aus Polchow konnte in diesem Jahr die Vätternrundan in Schweden erfolgreich meistern. Vater Horst Wutzke ist stolz auf ihn. „Olaf ist psychisch beeinträchtigt. Der Radsport hat mehr für ihn getan, als sonst eine Gruppe in seinem Leben. Auch die Schule hat eine solche Inklusion nicht geschafft.

320 Kilometer hat Olaf Wutzke in seiner Bestzeit zurückgelegt – fast ganz ohne den Schutz einer Gruppe. „Olaf ist auch autistisch veranlagt, das Fahren in der Gruppe liegt ihm nicht.“ Aber hier im Peloton des Radsportvereins Tour d`Allée fühlt er sich wohl. „Alle kennen und schätzen ihn. Das ist das, was diesen Verein ausmacht“, sagt sein Vater.

Olaf Wutzke (47, links) hat in diesem Jahr die Vätternrundan in Schweden gemeistert. Nicht nur Vater Horst ist stolz auf ihn. Quelle: Gaia Born

Im Ziel gibt es Medaillen, Urkunden und Kuchen von der Bäckerei Mudrik aus Baabe, der Famila-Markt hat ebenfalls Essen und Geld gespendet, um zum Gelingen der Tour beizutragen. Die Fahrer freut es, dass sie nicht nur mit einem Müsliriegel abgespeist werden, die 115 Kilometer gehen doch deutlich in die Beine. Dennoch wollen alle im nächsten Jahr wieder dabei sein.

Und Herbert Trilk möchte auch vereinsexternen Rennradlern die Teilnahme an Vereinsevents ermöglichen: „Wir haben einen Freundeskreis initiiert, der es auch Rennradlern, die kein aktives Vereinsmitglied sein wollen, ermöglicht, an unseren Veranstaltungen teilzunehmen. Für nächstes Jahr wünsche ich mir, dass unser Freundeskreis wächst.“

Von Gaia Born