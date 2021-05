Bergen

„Wat wascht du mi ümmerto?“ Die Geschäftigkeit seiner Altenpflegerin in Sachen Körperhygiene geht dem Bergener Senior ziemlich gegen den Strich. So viel wie im Alter sei er in seinem ganzen Leben noch nicht gewaschen worden. „Mi wat noch de ganze Hut dünn!“, befürchtet er – und setzt energisch ein reduziertes Körperpflege-Programm durch. Gudrun Lange kann sich gut an diese und viele andere Episoden mit „Opa Range“ und anderen Patienten erinnern.

Jahrzehntelang hat die gelernte Krankenschwester auf der Insel als Altenpflegerin gearbeitet, war eine der ersten, die das entsprechende Zertifikat in der Tasche hatte und gehörte zu den allerersten, die sich in der Branche selbstständig machten. In einem kleinen Buch hat die Rüganerin eine Auswahl ihrer Erlebnisse zusammengefasst.

Wenn ein Alleskönner nicht mehr alles kann

„Opa Range“, ein Bergener Original, war ihr – wie vielen anderen Rüganern – als hilfsbereiter Retter in der Not in Erinnerung. Seine Werkstatt in der Nähe des Krankenhauses war für viele Kinder und Erwachsene die erste Adresse, wenn Fahrradschläuche geflickt oder Speichen ersetzt werden mussten. Wer kein Geld hatte, und das traf bei nicht wenigen Kindern zu, sagte einfach artig „dankeschön“ und fuhr glücklich vom Hof.

Im Alter fiel es aber auch dem Alleskönner schwer, sich selbst zu versorgen und zu behelfen. In Gudrun Lange sah er offenbar so etwas wie seine Gesellschafterin. Er nennt sie irgendwann „Mudding“ und wenn sie sich auf den Heimweg macht, wird er unwirsch: „Bliew doch bi mi, wat wist du to Hus, du kannst mi doch as din Mann hebben.“

Den aber hat Gudrun Lange schon längst – und einen äußerst geduldigen und verständnisvollen offenbar obendrein. Dass sie vieles ohne die Unterstützung ihrer Familie, zu der auch noch zwei Söhne gehören, nicht geschafft hätte, ist bei ihr keine Floskel. Ihr Mann muss mehr als einmal auch tatkräftig mit anpacken. Gudrun Lange erinnert sich an einen Patienten, dessen benutzte Windeln sich säckeweise stapelten. Er war mit der Entsorgung offenbar überfordert. Also zogen die Langes los, bauten die Rücksitze aus ihrem Wagen aus und brachten die Säcke zur Müllabfuhr.

Hauttransplantation nach Verbrühung

„Altwerden ist nichts für Feiglinge“, lautet ein Zitat des Schauspielers Joachim Fuchsberger. Altenpflege aber auch nicht, wie man an der einen oder anderen Situation, die Gudrun Lange schildert, erkennt. Da ist der ältere Herr mit dem kranken Fuß, an dem ein Zeh abgestorben ist und vertrocknet herunter baumelt. Gudrun Lange greift zur Schere und schneidet das tote Fleisch ab – wie es ihr der Arzt aufgetragen hat.

Ein anderer Patient in ihrem Alter lebt völlig verwahrlost. In seiner Wohnung gibt es kein Wasser und keinen Strom; der Bewohner benutzt das Waschbecken als Urinal. Ein junger Mann, der etwas älter ist als Gudrun Langes Söhne und früher ihr Nachbar war, ist Alkoholiker. Im Rausch hat er sich so verbrüht, dass mehrere Hauttransplantationen notwendig waren. Gudrun Lange und ihre Kolleginnen kümmern sich um die Wundversorgung.

Stopp an jedem Schlüsselloch

So mancher Patient, um den sich die Altenpflegerinnen kümmerten, war von den schrecklichen Erlebnissen des Zweiten Weltkriegs traumatisiert. Etwa jener Mann, der sich vor dem Kanonendonner unter der Bettdecke verkriecht und die Pflegekräfte zu ihrem vermeintlich eigenen Schutz unter den Tisch scheucht. Tragik und Komik liegen in vielen Geschichten nah beieinander. Zum Beispiel in der Episode über eine neugierige Bergenerin.

Deren große Leidenschaft ist es, durch Schlüssellöcher zu spähen. Die Praktikantin, die sie bei den Spaziergängen begleitet, kommt oft nicht weit, weil sie ständig stoppen müssen, um die Neugier der alten Dame zu befriedigen. Die wird ihr eines Tages zum Verhängnis. Als sie ihre Nachbarn durch das Schlüsselloch beobachten will, fällt sie hin und verletzt sich. Eine andere Patientin, die zur Toilette begleitet werden muss, dehnt die „Sitzungen“ absichtlich aus, damit die Pflegerinnen länger bei ihr bleiben.

Abhängigkeit macht Patienten zu schaffen

In einem ambulanten Pflegedienst zu arbeiten, ist schwerer als in einem Krankenhaus oder einem Hospiz, sagt Gudrun Lange aus Erfahrung. „Denn man ist mehr oder weniger auf sich allein gestellt.“ Dass sie es dennoch gemacht und nie bereut hat, habe wohl mit ihrer Veranlagung zu tun.

„Das hat mir gelegen, ich bin einfach so’n Typ“, sagt sie schulterzuckend auf die Frage nach dem Warum. Schon früher seien Menschen, die sich am Ende fühlten, zu ihr gekommen. Dabei sind die Mitarbeiter gar nicht bei allen Patienten sofort willkommen. Die Hilfe wird nicht selten als ein „Eindringen“ in das Privatleben wahrgenommen. Und natürlich sei es für fast jeden Menschen entsetzlich, wenn er vor Augen geführt bekommt, wie abhängig er von anderen ist.

Viele Lieder und Märchen

Gudrun Lange hat mit ihrer resoluten, korrekten und gleichzeitig fröhlichen Art das Vertrauen vieler Patienten gewonnen. Sie hat ihnen bei der Pflege Märchen erzählt und vor allem viel gesungen. „Aber es gab auch Momente, da habe ich geheult, weil ich so enttäuscht war und mich erniedrigt und enttäuscht gefühlt habe.“ Ihr Mann sei in solchen Momenten oft der seelische Blitzableiter gewesen.

Der Titel des Buches "Wat wascht du mi ümmerto" von Gudrun Lange Quelle: Maik Trettin

Körperlich und seelisch müsse man in dem Beruf oft an seine Grenzen gehen – und sich manchmal davor schützen, darüber hinaus zu treten. Ein einziges Mal in ihrem Berufsleben hat Gudrun Lange eine Pflege abgelehnt. Eigentlich sollte sie nur überwachen, dass eine junge Frau nach einer Alkohol-Entwöhnung ihre Medikamente einnimmt. Die lebt mit ihrem minderjährigen Sohn und einem Hund zusammen und ist nicht nur finanziell völlig am Ende. Inklusive des Hundes hungert die gesamte Familie. Gudrun Lange schildert eine so furchtbare Situation, die sie offenbar selbst nicht für möglich gehalten hätte. „Wie viel Elend gibt es wohl auf dieser Welt?“, fragt sie sich ratlos.

Altern mag nichts für Feiglinge sein. Aber auch kein Grund, sich zu fürchten. Das macht Gudrun Lange in ihrem Buch auf humorvolle Art immer wieder deutlich. Wichtig sei die gegenseitige Achtung und die Menschlichkeit, sagt sie und erinnert sich an die Zeit, als sie ihren Abschluss als Pflegedienstleiterin machte: „Bei einem der Dozenten ging es immer nur um Profit.“ Das stieß ihr sofort auf. Worum geht es denn?

Neuerscheinung nur auf Rügen erhältlich Gudrun Lange ist auf Rügen geboren und aufgewachsen. Die gelernte Krankenschwester gründete Anfang der 90er Jahre einen eigenen Altenpflegedienst, der später mit dem des Sana-Krankenhauses fusionierte. Sie arbeitete zuvor im Krankenhaus, später im Hospiz. Gudrun Lange hat bereits zwei Bücher veröffentlicht. In dem ersten geht es um ihre Kindheit auf dem Land, im zweiten um die Zeit im Internat der EOS in Bergen. „Wat wascht du mi ümmerto“ ist gerade erschienen und ab sofort zum Preis von zwölf Euro in den Buchhandlungen in Bergen und Gingst sowie der Ostsee-Buchhandlung in Sassnitz und der „Bücher-Insel“ in Binz erhältlich. In den nächsten Tagen soll es auch über die Stadt-Info in Bergen zu beziehen sein.

„Wir pflegen den Körper und die Seele“, sagt sie. Ein Patient beurteile einen Pflegedienst nicht nach dem Punktesystem der Pflegekassen. 74 Jahre alt ist Gudrun Lange jetzt. Wie würde sie sich den oder die perfekte Pflegekraft wünschen? „Die sollten vor allem gut zuhören können, aber auch von sich erzählen, damit ich Vertrauen fassen kann. Und sie sollten auf keinen Fall wegen meines Alters oder meiner Gebrechen jammern, sondern mich weiterhin als vollwertigen und ebenbürtigen Menschen akzeptieren.“

Von Maik Trettin