Fast auf den Tag genau vor 124 Jahren ging die Kleinbahn zwischen Bergen und Altenkirchen ans Netz – genauer gesagt am 21. Dezember 1896. Viel übrig ist davon allerdings nicht mehr. 1971 wurde diese Strecke stillgelegt. Ein Teil der knapp 40 Kilometer langen Trasse wird heute unter anderem als Fahrradweg genutzt.

Christoph Harder aus dem Patziger Ortsteil Woorke möchte diese Bahn wieder erlebbar machen. „Urlauber und vor allem Menschen von der Insel möchten gerne mehr erfahren über die Beförderungsmöglichkeiten der Vergangenheit. Viele verbinden sogar einige persönliche Erlebnisse mit der Bahn. Wo verliefen die einzelnen Trassen? Welche Güter wurden befördert? Diese und weitere Fragen soll das Mini-Museum beantworten“, sagt er. Zusammen mit dem geschichtsinteressierten Ralf Lindemann hatte er jüngst dieses Projekt gestartet.

Aus Waggon wurde Stall

Christoph Harder ist regelmäßig auf der Suche nach Ersatzteilen für seine alten Traktoren. Als er im Dezember nach Veikvitz fuhr, um diese abzuholen, entdeckte er im Garten von Ulrich Ellwitz einen alten Eisenbahnwaggon. „Nach dem Aus der Bahnstrecke standen die Waggons in Bergen zum Verkauf. Ich habe, wie viele andere auch, einen solchen Waggon gekauft und ihn bei mir im Garten hingestellt“, sagt der Rentner. Einige haben die Waggons, die früher als Viehwagen dienten, zu Hühner- und Entenställen umfunktioniert. „Ich habe jahrelang darin meine Ernte aufbewahrt“, sagt er.

Alle Originalteile sind noch heute vorhanden. Bis auf eine von zwei Schiebetüren, die er gegen eine Holztür ausgetauscht hatte. „Ich bin auch überrascht gewesen, dass der Waggon auch nach den vielen Jahrzehnten, in denen er Wind und Wetter ausgesetzt war, immer noch in einem guten Zustand ist“, sagt Harder. Nach dem Besuch ist bei dem Mann die Idee gereift, diesen Wagen aufzubereiten und der Bevölkerung als Erinnerungsstück zur Verfügung zu stellen. Der Rentner Ulrich Ellwitz war von der Idee begeistert und überließ ihm diesen Waggon. „Schön, dass er noch eine weitere Verwendung findet.“

Unterstützer gesucht

Das größte Hindernis wird der Transport von Veikvitz nach Woorke. Das Untergestell wurde nach der Stilllegung abmontiert, das Holz ist jahrzehntealt. Aber nach der ersten Bestandsaufnahme sind sich Christoph Harder und Ralf Lindemann sicher, dass er die letzten Meter auch noch schaffen wird. „Wir werden ihn mit einer Spedition zu mir bringen. Dann kommt die Bestandsaufnahme. Ich hoffe, dass unser Eindruck nicht falsch war und wir nicht zu viel restaurieren müssen“, so Christoph Harder.

Dieser Waggon steht seit den 1970er-Jahren in einem Garten in Veikvitz. Quelle: Mathias Otto

So viele Originalteile wie möglich wollen Harder und Lindemann erhalten. Dazu gehört die Holzverkleidung an den Seiten. Die fehlende Schiebetür wollen sie erneuern, ebenso das Dach, das nach der ersten Besichtigung definitiv saniert werden muss. Für diese Arbeiten suchen sie noch Unterstützer und Gleichgesinnte. „Wenn jemand bereit ist und mit seinem Know-how bei den Holzarbeiten helfen kann, könnten wir bis nächstes Jahr im August mit den Arbeiten fertig sein“, sagt Christoph Harder. Interessierte können sich bei dem Mann in Woorke melden.

Untergestell wird gesponsert

Ralf Lindemann hatte sich zwischenzeitlich mit der Eisenbahn-Bau- und Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn mbH in Verbindung gesetzt, die auf Rügen den „Rasenden Roland“ auf die Schiene bringt. „Sie sponsern uns das Untergestell“, verkündet Ralf Lindemann. „Wir haben einen Brief geschrieben und gefragt, ob sie uns unterstützen können. Der Chef hatte sich prompt gemeldet und zugesagt“, sagt er. Im nächsten Jahr kommt der Waggon für knapp zehn Wochen nach Putbus, damit ein neues Fahrgestell angebaut werden kann.

Ein Waggon der Kleinbahn mit der Nummer 97-42-48 aus dem Jahr 1970. Quelle: privat

Einen Platz in Ort, wo das Mini-Museum künftig stehen soll, hat Christoph Harder bereits ausgemacht. Ihm gehört ein Stück Wiese, dort soll er stehen. Nun muss der Innenraum mit Leben gefüllt werden. Eine Weiche schenkte ihm kürzlich ein Fahrlehrer aus Gingst, alte Schienen und Schwellen liegen auch schon bereit. „Wir haben schon viele Sachen für die Gestaltung durch Spenden zusammen, alte Fahrkarten zum Beispiel oder Emailleschilder. Diese Dinge werden wir ausstellen“, sagt Ralf Lindemann. Auf einer Schautafel soll zudem an die Zeit der Kleinbahn zwischen Bergen und Altenkirchen erinnert werden.

