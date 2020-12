Uwe

„Wir haben in Bergen jetzt ein wunderschönes Naherholungsgebiet“, freut sich Volker Paarmann. Der leitet das Bauamt der Stadt und konnte dieser Tage den neuen Parkplatz eröffnen, von dem aus nun auch Autofahrer den Nonnensee wieder problemlos erreichen können. Ein Schild an der B96 in Höhe des Ortsteils Stadthof weist auf die neue Zufahrt hin.

Mit 30 Stellplätzen plus zwei Behindertenplätzen ist die Anlage größer als der bisherige informelle Parkplatz an der B96 in Höhe der Gingster Kreuzung. Den hatte das Stralsunder Straßenbauamt unter Berufung auf technische Vorschriften zur Verkehrssicherheit sehr zum Missfallen von Bürgern mit einer Schranke verschlossen.

Verhandlungen bis zum Schluss

Eine Bürgerinitiative sammelte Unterschriften und die Stadtvertretung bat den Leiter des Straßenbauamts in die Sitzung, um das Problem öffentlich zu erörtern. „Wir haben bis zum Schluss mit dem Straßenbauamt verhandelt“, sagt Paarmann. Ralf Sendrowski habe sich jedoch nicht erweichen lassen.

30 Stellplätze bietet der neue Parkplatz am Stadthof. Quelle: Uwe Driest

An den Verordnungen und somit der Schranke führte kein Weg vorbei. So machte die Stadt aus der Not eine Tugend und schuf sich ein Refugium, in das anliegende Wege einbezogen und auch der Rundweg um den See angebunden sind. „Der Parkplatz ist eingefriedet, weil schon mal ein Urlauber-Auto gesehen wurde, das auf dem Naturlehrpfad entlangfuhr“, so Paarmann.

Zweiter Aussichtsturm wurde errichtet

Kurz hinter dem Parkplatz ist auch der neue Naturlehrpfad angeschlossen, der mit einer Länge von etwa fünf Kilometern der längste der Insel ist. Schilder erläutern den Rundkurs und klären Spaziergänger auch darüber auf, dass Zigaretten und Bananenschalen fünf Jahre benötigen, um zu verrotten. Plastiktüten benötigen 20, Kaffeebecher 50, Bierdosen 200 und Plastikflaschen gar 450 Jahre dafür. Auf den Schildern sind QR-Codes angebracht, damit Spaziergänger sich auch unterwegs informieren können. Zudem hat Landschaftsplaner Thomas Nießen die Tafeln mit Informationen zu Baumlehrpfad, Waldentwicklung und Vogelwelt versehen.

Mit QR-Code versehene Schilder informieren über die Natur. Quelle: Uwe Driest

Um den Rundweg barrierearm zu gestalten, trug die Sagarder Firma SAW mit dem Bagger Erdreich ab und verminderte so das Gefälle. Dennoch sollten Rollstuhlfahrer sich nach Möglichkeit begleiten lassen. Um Natur und Vogelwelt erleben zu können, wurde auch ein zweiter Aussichtsturm als Stahlkonstruktion errichtet. Vom nördlich gelegenen Turm aus lassen sich vor allem Wasservögel, vom südlichen eher Landvögel beobachten. Jochen Kleinke vom NABU bietet seit Jahren an jedem ersten Sonntag im Monat vogelkundliche Führungen an.

Älteste Spuren von Menschen

Finanziert wurde das Gesamtprojekt mit EU-Mitteln. Für seine Umsetzung und den Aufbau des zweiten Beobachtungsturms wurden 650 000 Euro ausgegeben. Bergen hatte sich mit diesem Projekt beworben, weil es auch hohes Bildungspotenzial bietet, denn neben dem Schutz von Fauna und Flora soll es für Bildungsaufträge in heimatkundlichen Bereichen von Schulen und Vereinen frequentiert werden, heißt es in der Projektbeschreibung.

Zwei Aussichtstürme bieten schöne Blicke über Natur und Tiere. Quelle: Uwe Driest

Dazu zählt auch eines der ältesten Hügelgräber der Insel, das in den 50er Jahren am Nonnensee entdeckt wurde. Vor 10 000 Jahren seien die ersten Menschen über eine Landverbindung – vermutlich aus dem dänisch-südschwedischen Raum – in das rügensche Gebiet eingewandert, schrieb der Berliner Prähistoriker Achim Leube dazu. „Bisher lassen sich ihre Siedlungsspuren nur in Tetel, Augustenhof und am Bergener Nonnensee nachweisen. Das waren dann gewissermaßen die ältesten Orte Rügens.“

Die Mahd der Flächen durch einen Pächter wurde ausgeschrieben. Der möchte im kommenden Jahr auch Schafe zur Beweidung einsetzen. Von den hunderten Bäumen, die in dem Areal neu gesetzt wurden, stehen 120 Obstbäume in den Streuwiesen. Auch mehr als 10 000 blüten- und fruchttragende Sträucher sollen Mensch und Tier ernähren. „Wenn die erst einmal Früchte tragen, eignet sich der Ort auch zum Picknicken in der Natur“, findet Volker Paarmann.

Naherholung am Nonnensee Bereits ab 1859 sollte der flache Nonnensee für eine landwirtschaftliche Nutzung entwässert werden, was aber erst 1967 mittels einer Pumpe gelang. Als das Schöpfwerk 1993 ausfiel, lief die Niederung wieder voll und wurde so erhalten. Der 75 Hektar große See gehört zum LSG Ostrügen und ist Teil des Europäischen Vogelschutzgebiets „Binnenbodden von Rügen“. Es wurden auf 5000 Quadratmetern zwei Meter breite Rasenschotterwege angelegt, 2600 Kubikmeter Boden bewegt und 136 Bäume und 92 Solitärbäume gesetzt. Davon stehen 120 Obstbäume in den Obststreuwiesen. Hinzu kommen 11 671 blüten- und fruchttragende Sträucher, die derzeit noch vor Wildverbiss durch eine Umzäunung geschützt werden müssen.

Mit den Kosten allein für den Parkplatz sei man inklusive der Planung unter dem Kostenrahmen von 100 000 Euro geblieben, betont der Bauamtsleiter. Letztlich sei der Platz aber ideal, obwohl die Anfahrt mit dem Auto etwas weiter sei. „Dafür ist der Weg zu Naturlehrpfad oder Beobachtungstürmen umso kürzer“, so Paarmann. Das sieht auch die Bürgermeisterin so. „Ich freue mich darüber, dass wir nun eine gute Alternative zum bisherigen ‚illegalen‘ Parkplatz haben und die Anwohner den neuen Platz gut erreichen können, ohne sich oder ihre Kinder zu gefährden“, sagt Anja Ratzke.

