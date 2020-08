Sassnitz

Holger Teschke ist in Sassnitz aufgewachsen und von hier aus zur See gefahren, bevor er Theaterregisseur und Autor wurde. Am Sonnabend, den 29. August, liest er ab 18 Uhr anlässlich der Ausstellung „Bag Net“ im Alten Kühlhaus im Sassnitzer Stadthafen aus seinem 2014 erschienenen Buch „Heringe“.

Wir sprachen mit ihm über die verschwundene Fischerei, die Auswüchse des Tourismus und die Chancen der Kultur in Sassnitz.

Herr Teschke, wann kam bei Ihnen zuletzt Hering auf den Tisch?

Oh, das ist gar nicht so lange her. Vor ein paar Tagen gab es gerade Hering, den ich selbst in Sherry eingelegt hatte, schön mit Pfefferkörnern und Gurken. Ein Gedicht! Der zerfällt förmlich auf der Gabel, so zart ist der. Das Rezept dafür findet sich übrigens auch in dem Buch, aus dem ich lesen werde.

Dort, wo sie lesen werden, gab es einmal tonnenweise Hering …

Ich weiß. Ich habe selbst den Hering seinerzeit dort angelandet. Ich bin ja als Sassnitzer mit der Fischerei groß geworden. Mein Vater war Kapitän auf dem Kutter „Narwal“, der noch heute im Stadthafen liegt. Als Kind durfte ich ihn manchmal im Kombinat abholen, wenn er von einer Fangreise zurückkam. Durch die Betriebswache durch und auf das Schiff. Das war für mich der Vorgeschmack auf die große, weite Welt, die wir doch alle sehen wollten. Ich erinnere mich noch an die vielen weißen Kühlwaggons, die den Fisch weit fort brachten. Ich hätte damals nie daran gedacht, dass ich selbst einmal zur See fahren würde. Später habe ich Kopenhagen gesehen oder das norwegische Egersund. Das war für mich damals Abenteuer hoch zehn!

Ein gefährliches Abenteuer …

In der Tat. Es glaubt uns kaum jemand, aber es sind mehr Fischer auf See geblieben als Bergleute unter Tage.

Hat diese Gefahr Sie damals gelockt?

Ehrlich gesagt, war das von meiner Seite gar nicht so geplant. Ich hatte auf einem Trawler gelernt, wollte die weite Welt sehen und fand mich plötzlich auf dem Kutter SAS 286 „Vikingbank“ wieder. Ich war vor Seekrankheit halb tot auf meiner ersten Reise. Auf den Kuttern wurde fast ausschließlich mit der Hand geschlachtet. Das war körperlich harte Arbeit. Da waren Dorsche bei, so groß, dass die Männer sie zwischen die Knie nehmen mussten.

Und heute scheint von dem Fischreichtum kaum noch etwas übrig zu sein. Wurde damals alles abgeschöpft?

Ich denke, das hat ganz andere Ursachen. Unseren Küstenfischern die Überfischung anzulasten, ist meiner Meinung nach Unfug. Da sind heutzutage ganz andere Flotten unterwegs, und das wissen auch alle Beteiligten. Dazu kommt als wichtigste Ursache die Klimaveränderung. Die Zahl der Fischlarven in der Ostsee geht gerade beim Hering dramatisch zurück. Ich habe den World Ocean Report 2019 über den Zustand der Meere gelesen. Da stehen einem die Haare zu Berge.

Glauben Sie, dass sich die Entwicklung umkehren lässt, dass es in Sassnitz wieder eine großartige Fischereiflotte geben wird?

Das kann ich mir gegenwärtig nicht vorstellen. Den Niedergang der Küstenfischerei erleben wir ja nicht nur hier, sondern weltweit. Rund um den Globus ist die Branche auf dem Rückzug. Einen Beleg dafür sehen wir ja auch in den Arbeiten, die in der Ausstellung im Alten Kühlhaus von internationalen Künstlern gezeigt werden. Wir können die Fischerei nicht retten, aber wir müssen daran erinnern.

Aber welchen Sinn hat das dann? Trauern wir da nicht alten Zeiten hinterher?

Darum geht es überhaupt nicht. Es ist eben mehr als dieses Das-war-früher-schön,-das-haben-wir-schon-immer-so-gemacht. Es geht zum einen um den Stolz und die Würde eines ganzen Berufsstandes, ganzer Generationen. Die Fischer und die Leute im Fischkombinat, das waren doch die, die den Reichtum nach Sassnitz gebracht, die diese Stadt groß gemacht haben. Das dürfen die kommenden Generationen nicht vergessen. Ich vergleiche das gern mit dem Stolz der Bergarbeiter im Ruhrpott oder in der Lausitz. Auch die haben die Region jahrzehntelang wirtschaftlich geprägt. Wenn sowas verschwindet, was bleibt dann?

Industriebrachen und ein leerer Hafen zum Beispiel?

Diese Orte müssen wir nutzen und dürfen sie nicht ihrer Seele berauben. Damit verschwindet im Falle von Sassnitz auch ein wichtiges Stück DDR-Geschichte. Nehmen wir doch das Alte Kühlhaus als Beispiel. Das ist eindeutig das Herz unseres Hafens. Ich habe jahrelang in den USA gelebt und gearbeitet. In New York würde man aus so einem Gebäude heute ein Art Center machen, mit Werkstätten, Galerien und Bühnen. Da würde der leichte Fischgeruch dazu gehören, sozusagen als sinnliche Erinnerung. Wenn wir das abreißen oder völlig umbauen und dem Tourismus opfern, vernichten wir unwiederbringlich ein Stück Sassnitzer Wirtschaftsgeschichte. Nachfolgende Generationen müssen doch andernfalls glauben, dass Rügen schon immer nur die Insel der Marinas, Hotels und Steuerberater gewesen ist.

Wie könnte man die nachfolgende Generation erreichen?

Ich würde mir wünschen, dass die Sassnitzer dafür kämpfen, dass aus dem Alten Kühlhaus wieder das Herz des Hafens wird – das kulturelle Herz. Marlen Melzow und ihre Mitstreiter zeigen es mit der aktuellen Ausstellung eindrucksvoll, dass es funktioniert. Es ist unglaublich, wie viele Leute in die Ausstellung kommen und begeistert sind. Das Alte Kühlhaus könnte für Sassnitz das werden, was das „Seemannsheim“ und das „Stubnitz-Kino“ früher für die Stadt waren. Hier könnte man an die Frauen und Männer erinnern, die mit ihrer Arbeit Sassnitz groß gemacht haben.

Wird das nicht schon im Fischerei- und Hafenmuseum getan?

In gewisser Weise ja, aber in anderer Form. Es geht nicht um ein weiteres Museum, mir würde eher eine Art – mir fällt gerade kein besserer Begriff ein – Kulturzentrum vorschweben. Ein Ort für gute Konzerte, für Film, Tanz, Schauspiel und vieles mehr. Ich unterrichte an der Schauspielschule „ Ernst Busch“ in Berlin. Ich weiß, dass viele Studenten ihre Arbeiten gern an einem solchen besonderen Ort präsentieren würden. Einen Teil ihres Publikums haben die jungen Leute erfahrungsgemäß gleich mit im Schlepptau. Das kann den Hafen unglaublich beleben. Und nicht zuletzt könnte der Hafen dadurch auch wieder mehr internationales Flair bekommen.

Glauben Sie, dass so etwas auf Rügen funktionieren kann?

Es funktioniert anderswo sehr gut und bringt die Regionen nach vorn. Sehen Sie sich nur Bilbao oder Barcelona an. Die leben von dem bunten kulturellen Angebot. Die Insel braucht dringend mehr davon. Die Kultur könnte die wirtschaftliche Rolle, die die Fischerei einst in Sassnitz hatte, übernehmen. Wir müssen den Einwohnern und Gästen auf Dauer mehr bieten als teure Übernachtungsmöglichkeiten und überfüllte Straßen. Tourismus ohne Kultur? Da bleiben irgendwann nur Bettenburgen.

„Heringe“ auf Schwedisch erschienen Holger Teschke wurde 1958 auf Rügen geboren und wuchs in Sassnitz auf. Bis 1980 fuhr er zur See und studierte anschließend Schauspielregie in Berlin. Er arbeitete unter anderem als Dramaturg und Autor am Berliner Ensemble und führte auch auf der kleinen Seebühne Hiddensee Regie. Teschke lebt in Berlin und Sassnitz. 2014 erschien sein Buch „Heringe“, das von Judith Schalansky herausgegeben wurde. Schalansky ist für ihre aufwendig gestalteten Bücher bekannt, für die sie mehrere erste Preise von Fachjuroren erhielt. „Heringe“ ist aktuell gerade auf Schwedisch erschienen. Im kommenden Jahr ist auch eine Ausgabe auf Chinesisch geplant. Die Lesung in Sassnitz am 29. August beginnt um 18.30 Uhr im Alten Kühlhaus im Stadthafen.

